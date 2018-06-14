继和湖北结对子 教育部与广东签署共建双一流协议

原标题：继和湖北“结对子”，教育部与广东省签署共建“双一流”协议
6月12日下午，教育部与广东省在深圳签署《关于共同加快推进世界一流大学和一流学科建设的协议》，并召开2018年深化教育体制综合改革联席会议。
南方网报道提到，广东省委书记李希见证签约，教育部部长陈宝生、省长马兴瑞共同签署协议。
根据协议，在巩固以往重点共建成果的基础上，教育部和广东省政府将共同推进中山大学、华南理工大学加快建成世界一流大学，共同推进暨南大学、广州中医药大学和华南师范大学加快建成世界一流学科，为广东实施创新驱动发展战略、推动国家科技产业创新中心和粤港澳大湾区建设、奋力实现“四个走在全国前列”提供人才、科技和智力支撑。
报道称，在部省联席会议上，陈宝生充分肯定了广东教育工作围绕答好中央命题、时代议题、教育难题、社会话题、发展主题，为全国教育改革发展探索了新路子、创造了可复制推广的新经验。希望广东立足新时代教育发展实际，针对经济社会发展需求，围绕建设教育强国、强省的目标集中发力，办好“质”“量”“度”“新”四件事，始终坚持正确办学方向，千方百计优化增量，牢牢把握时代新需求，努力发展公平而有质量的教育。希望下一步部省不断完善统分结合的合作机制，坚持守正创新推进教育发展改革，努力办好人民满意的教育。
这是20天内教育部和地方签署的第二份共建“双一流”协议。
澎湃新闻注意到，此前，5月26日，教育部与湖北省人民政府签署湖北“双一流”建设高校共建协议。
《湖北日报》报道指出，这是统筹利用中央和地方两方面资源，提升湖北省高校办学水平和质量的重要举措，意味着在鄂高校发展将迎来新机遇。此次与教育部签署共建协议，重点共建武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学（武汉）、中南财经政法大学、华中农业大学等7所在鄂部属高校，继续共建湖北大学、武汉科技大学。
公开新闻报道显示，这是“双一流”建设实施方案自2017年发布以来，教育部和地方签署的第一份共建协议。
根据该协议，湖北省将武汉大学等7所“双一流”建设高校的改革发展纳入全省经济社会发展总体规划。教育部支持和鼓励7所“双一流”建设高校将“双一流”建设与服务湖北经济社会发展紧密结合，促进人才、学科、科研与产业互动，推动重大科学创新、关键技术突破转化为先进生产力，增强学校创新资源对湖北经济社会发展的驱动力。
《湖北日报》报道透露，本轮共建的时间为5年，教育部将会同有关部门加大对“双一流”建设高校的专项经费支持力度。“双一流”建设高校提出与湖北经济社会发展、产业支撑和重大民生相关联的需要支持的重大建设项目，省政府统筹各方加大投入，根据“双一流”建设高校在鄂科研成果转化情况予以重点支持。
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