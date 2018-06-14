中国扩大进口会加大经济下行压力？统计局回应

原标题：中国扩大进口会加大国内经济下行压力？统计局回应

中新网6月14日电 目前国际贸易摩擦不断加剧，这种情况下中国宣布扩大进口规模，是否会加大国内经济下行的压力？国家统计局新闻发言人毛盛勇今日回应，扩大进口并不一定会下拉经济增长。即使外部有一些风吹草动，只要把内需文章做好，中国经济保持平稳较快增长是没有问题的。

国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2018年5月份国民经济运行情况，并答记者问。

毛盛勇指出，根据中国经济的实际情况，加大产品进口，包括能源产品、农产品和一些高技术产品的进口，实际上有利于平衡我国的外贸发展，有利于适应我国消费升级结构的大势，有利于满足人民群众日益增长的美好生活的需要，有利于推动经济高质量发展。另外一个角度来看，也有利于我国对外贸易迈向高水平发展。所以，根据我国实际发展需要扩大进口有重要意义。

对于扩大进口和经济增长之间的关系，社会上也有一些讨论，包括一些专家、学者。从经济增长角度来看，我们常常使用经济增长三驾马车——消费、投资、净出口，其中净出口就是货物与服务的出口减去进口。假如投资、消费、出口都不变，那么增加进口就会使净出口减少，会拉低经济增长。但实际上，经济体系是一个循环系统，各个经济指标不是相互独立的，指标之间是高度相关的。所以，一方面，增加进口可能带动国内消费增加，也可能推动国内投资的增加；另一方面，增加进口带来投资增加扩大产能，也可能推动出口增加。所以，在分析这些经济指标的时候，不能孤立地看，它们是相互联系的。从这个角度来说，扩大进口并不一定会下拉经济增长。

毛盛勇表示，世界经济不确定性、不稳定性在增加，实际上，世界经济整体的持续复苏、国际贸易扩张是大势，尽管贸易摩擦有所增加，短期内可能有一些波折，但是自由贸易是大势所趋。目前主要经济体，以及多数发展中国家发展势头还是不错的。所以，外部环境保持比较稳定的状况是大概率事件。

毛盛勇指出，当然更重要的是，内需这些年扮演着越来越重要的角色。2017年经济增长的内外需贡献中，内需贡献超过90%，今年一季度内需贡献更高。内需当中消费贡献更大，所以消费的基础性作用越来越明显。中国经济发展到现在这个阶段，消费规模扩大、消费结构升级、消费贡献提升是必然发展趋势。

所以，我们顺应消费升级大势，把消费引领好，加快推进供给侧结构性改革，扩大优质供给，带动有效投资增加，把内需盘活起来。即使外部有一些风吹草动，只要把内需文章做好，中国经济保持平稳较快增长是没有问题的。

责任编辑：张建利