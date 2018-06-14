原标题：中央巡视组刚走 ，山西监狱系统的一二把手都落马了

撰文 | 孟亚旭

昨日晚间的一则消息，山西省监狱管理局局长王伟落马了，就在前不久，他的副手高奇已经被查。

这段时间以来，山西政法系统多人落马值得关注。

据政知圈（微信ID：wepolitics）观察，半个月的时间内，山西政法系统至少有7人落马，其中多人来自监狱系统。

半个月内政法系统7人被查

王伟落马的消息是昨晚21时16分被通报的，这位监狱管理局的一把手是“60后”，山西本地人，是在监狱系统内一步步成长起来的。

公开资料显示，他1982年9月任山西晋城监狱二大队分队长、内勤干事。早年长期在晋城监狱工作，担任过晋城监狱政治处主任、工会主席、副监狱长、监狱长等。

2003年12月，已经当了3年晋城监狱监狱长的王伟被调到省监狱管理局当副局长，之后经过省监狱管理局政委、省戒毒管理局局长等岗位历练后，在2015年7月履新省监狱管理局局长，至落马时刚满3年。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，就在半个月前（5月31日），王伟的下属高奇刚刚落马。

高奇曾在2010年1月至2017年12月任省监狱管理局副局长，曾在王伟手下工作2年多，但去年底，高奇从副局长变成了副巡视员。

高奇落马的那一天，山西省纪委监委曾在一分钟内通报了5人落马的消息，除了高奇外，其他4人中，有2人来自法院系统、2人来自监狱系统：

省高院专职委员关中翔

临汾市中院审监庭副庭长邢锐

汾阳监狱副调研员武建东

曲沃监狱看守大队大队长裴军亮

而王伟落马的同日，吕梁市岚县县委常委、政法委书记成林也被查。

这样算下来，半个月之内，山西省政法系统共7人被查。

中央巡视组刚走不久

不仅如此。

今年以来，山西的政法系统至少有11人出事，除上述7人外，还有：

2月22日，阳泉市委原常委、政法委书记王湜洲被党内严重警告，降为正处级非领导职务

4月3日，运城市公安局副局长冯文接受纪律审查和监察调查

5月10日，晋中市榆次区检察院检察长干晋左接受纪律审查和监察调查

5月11日，太原市检察院原检察长周茂玉被撤销党内职务，降为正处级非领导职务

就在落马的前一个月，今年5月18日，王伟还主持了山西全省监狱系统一季度狱情分析会议。

会议上，山西省司法厅厅长、省监狱管理局第一政委薛永辉说：

严查涉黑涉恶“保护伞”“关系网”问题。对2014年以来办理的涉黑涉恶犯罪案件再次进行大起底，逐案筛查。对有案不查、瞒案不报甚至袒护包庇的，要严肃追究主体责任、监督责任和领导责任。

一个背景是，今年2月，十九届中央第一轮巡视对30个地方和单位党组织开展常规巡视，山西在名单之列。

政知君注意到，中央第十五巡视组对山西开展了3个月的巡视，巡视时间是2月23日至5月23日。

也就是说，上述7人都是在巡视组刚走不久后就被通报了。

监狱系统窝案频发

上述被查的7人中，有4人来自监狱系统。

其中王伟和高奇还曾经是上下级，他们所在的山西省监狱管理局承担着对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的工作职能。

作为国家的刑罚执行机关，监狱系统在其他省份也出现过窝案的情况。

仅举两例。

据法制晚报2015年报道，格力集团下属公司一董事长被判刑18年，但家属动用关系将其从广东调到河北服刑，之后大肆行贿，违规办理保外就医，违规在河北当地接受社区矫正。

此案牵出河北监狱系统从省监狱管理局副局长、监狱副监狱长到监区长各级干部，以及一名县司法局局长、一名县工商局副局长，共13名官员涉案。

除河北外，“云南首富”黎东明还曾牵出广西监狱窝案。

2001年7月17日凌晨3时许，黎东明旗下的拉甲坡矿发生特大透水事故，81名矿工遇难，但黎东明与时任南丹县委、政府负责人一起，隐瞒矿难十余天，企图蒙混过关。

最终时任南丹县委书记万瑞忠被执行死刑，黎东明也获刑20年。

据《廉政瞭望》调查，黎东明在2004年就已获准保外就医，在英山监狱仅待2年。之后再未踏入监狱，且在2009年的胡润百富榜上，他还成了“云南首富”。

最终，黎东明如何出狱受到有关部门的关注，由此引爆广西监狱窝案。

广西监狱管理局原政委钟世范，原局长梁振林，原副局长曾爱东等先后落马。此外，还有13名官员与工作人员参与其中，他们或玩忽职守、滥用职权，或出具虚假证明材料，帮助黎东明获得减刑以及保外就医。

2016年12月5日，钟世范、梁振林、曾爱东分别获刑12年、11年和7年，并处罚金。

新现象

说回山西。

一个情况是，今年以来，山西反腐力度依旧不减。

据政知君统计，今年以来，山西方面至少已经有50人被审查调查或被处分。一个值得关注的新现象是，被处分、被降级者至少有19人，其中含副市长4人。

6月8日，山西新闻网刊发了一篇《山西整肃腐败的决心和成绩不容质疑》的文章，其中提到：

行为失范的干部被发现和处理将成常态，倘若以此刻意放大我省腐败严峻形势，抹灭我省反腐败成绩，质疑我省整肃腐败的态度和决心，未免过于片面。

山西能够从系统性塌方式腐败和经济断崖式下跌中走出来，靠的正是这股敢于揭短亮丑、刮骨疗毒的勇气和决心，山西整肃腐败的决心和成绩不容质疑。

责任编辑：吴金明