江苏一在建工地钢管高空坠落 致地面工人2死3伤

原标题：江苏无锡一在建工地钢管高空坠落 致地面工人2死3伤

图为6月12日下午，江苏无锡一在建工地发生一起钢管高空坠落生产安全事故，事故已致2死3伤。 官网截图 摄

中新网南京6月14日电 （记者 崔佳明）14日，江苏省住房和城乡建设厅通报，12日下午，江苏无锡一在建工地发生一起钢管高空坠落生产安全事故，事故已致2死3伤。

2018年6月12日下午15时45分许，由南通新华建筑集团有限公司施工总承包、苏州天平建设监理有限公司监理的无锡市中海太湖新城置业有限公司XDG-2011-86号地块开发建设项目--B区A标工程工地，2号塔吊在吊运钢管过程中，钢管突然坠落，砸中地面5名工人，

事故发生后，被砸伤的5名工人被立即送当地医院救治，其中2名工人经抢救无效死亡。另外3名受伤的工人中，1名工人重伤，2名工人轻伤仍在救治中，无生命危险。

江苏省住房和城乡建设厅在事故通报中表示，相关部门将严肃处理事故企业及相关责任人。

责任编辑：张建利