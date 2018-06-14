原标题：刘金来大校任河南省军区副政委兼纪委书记

刚刚更换司令员的河南省军区，又迎来一名新任副政委兼纪委书记。

据河南省军区旗下微信公众号“中原国防”消息，6月10至12日，省军区刘金来副政委兼纪委书记率工作组到鹤壁军分区帮建“一线指挥部”，同时参加指导军分区党委常委民主生活会。

上述“中原国防”微信公众号所配图片显示，刘金来佩戴大校军衔肩章、副军级资历章，身着海军军官常服。

公开资料显示，刘金来是河北盐山人，毕业于海军工程大学，历任海军政治部组织部干事、副处长、处长，海军司令部办公室秘书，海军政治部组织部副部长，海军政治部副秘书长、海政直属党委委员。

刘金来曾长期担任《人民海军》报社社长，并多次参与重大新闻报道。2014年6月，人民海军报开通了“当代海军杂志社”官方微信，成为解放军新媒体矩阵中的重要成员，

“独家新闻加特色制作，是成功的关键。”人民海军报社社长刘金来对《解放军报》记者介绍说，“在以手机阅读为主的移动互联网时代，做新闻更像做产品，只有做出独家特色，才能赢得用户点赞。”

责任编辑：张申