查毅超将接棒罗范椒芬任香港科技园主席 7月开始

原标题：查毅超接棒罗范椒芬7月起任香港科技园主席

中新社香港6月14日电 香港特区政府14日宣布，委任查毅超为香港科技园公司董事局主席，并委任及再度委任11名成员加入科技园公司董事局，任期2年，今年7月1日起生效。

查毅超是一位资深工业家，拥有丰富的公共服务经验。他将接替任期于6月底届满的现任科技园公司董事局主席罗范椒芬。

香港特区行政长官林郑月娥表示，过去4年，罗范椒芬一直英明领导香港科学园的工作，以其作为香港的创科旗舰。在她的带领下，科技园公司一系列的新措施及重要基建项目，如科学园扩建计划、数据技术中心和先进制造业中心等，均进展良好。

特区政府同时宣布，车品觉、蔡宏兴、何超平、麦德华、吴永嘉、潘家铭、汤晓鸥和谢迪洋获委任为科技园公司新董事局成员。马衡、倪以理和徐立之获再度委任为科技园公司董事局成员。董事局的4名现任成员卢伟国、史维、孙宝源和黄永灏的任期将于6月底届满。

特区政府发言人表示，相信董事局将带领科技园公司有效地履行公共使命，以及进一步巩固香港作为区域内创新及科技中心的地位。

科技园公司于2001年开始运作，管理香港科学园、三个工业村及创新中心。该公司全面提供产业各阶段所需，包括通过培育计划培育新晋的科技公司、为应用研究发展活动提供设备和服务，以及为生产工序提供土地。（完）

责任编辑：张玉