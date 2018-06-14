台农发批农业部门：没配套没资源 怎么外销出口

中新网6月14日电 据台湾《联合报》报道，外界质疑台湾国际农业开发公司(台农发)成效，自认委屈的台农发13日将矛头指向台当局农业部门，称当局只成立了台农发，后续却无配套与资源，“这种外销出口战，到底怎么打？”

年初台农发曾与台湾香蕉研究所合作招募新蕉农。(台湾《联合报》/蕉研所 提供)

台当局农业部门副负责人李退之13日表示，农业部门跟台农发的沟通管道通畅，而且配合的措施也满多，如果台农发认为现有相关资源、措施不够，可再好好讨论，看如何更完善。

台农发发言人张皓钧说，为推动外销，台农发盼稳定标准、系统化报价、标准化种植，去年招募8位青农于屏东南州种植12公顷香蕉园，如今面临没有好的设备，未来香蕉能否顺利出口都是问号。

张皓钧说，台当局成立台农发，就是希望台农发可起示范效果，带领民间往前走，但台农发一定要先拿到订单才能号召农民一起做，但当局不断逼着去国际拿订单，却没有整体配套，例如光是一个集货场，当局要不要协助补助都搞不定。

张皓钧说，成立台农发不是策略，台农发只是执行单位，可是策略资源到底在哪里，不能谈到外销时，台当局就对外说“有成立台农发”就结束。