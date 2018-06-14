银保监会主席郭树清:防范化解金融风险要对症下药

原标题：中国银保监会主席：防范化解金融风险要对症下药

中国银行保险监督管理委员会主席郭树清6月14日在第十届陆家嘴论坛（2018）发表演讲。 缪璐 摄

中新网上海6月14日电 （记者 缪璐）正在上海出席第十届陆家嘴论坛（2018）的中国银行保险监督管理委员会主席郭树清14日指出，防范化解金融风险既是一场攻坚战，也是一场持久战。根据不同领域、不同市场的金融风险情况，要采取差异化、个性化的办法。

郭树清表示，中国现阶段的金融问题具有极大的特殊性，这种特殊性决定了面对的矛盾更为复杂，有些风险的形成有着深远的历史原因，必须以更积极的态度处置各类隐患，以经常的“小震”释放压力，避免出现严重的“大震”。

据悉，在防范化解金融风险的过程中，中国金融部门抓主要矛盾，优先处理最可能影响全局、威胁整体的问题。在推动去杠杆过程中，坚持以结构性去杠杆为基本思路，优先推动国有企业和地方政府降低杠杆率。针对交叉金融野蛮生长、影子银行急剧膨胀等突出问题，及时开展市场乱象综合整治，有力遏制了银行业和保险业资金脱实向虚势头。

据郭树清介绍，一年多来，银行业在保持12%以上信贷增速的同时，总资产规模少扩张了20多万亿元人民币。在发展方式转变和总保费收入下降的情况下，保险业的保障功能不断增强，今年前4个月，人身险中纯保障类产品占比上升2.9个百分点。

此外，郭树清还对症下药，为化解各类金融风险开出药方。郭树清表示，对于不法分子控制的金融集团等“恶性肿瘤”，毫不手软，及时实施“外科手术”。对于情况复杂、牵涉面广的案例，采取徐缓调理的办法，通过“慢撒气”逐步缓释，条件具备时再果断出手。

为了从根本上建立起规范有序的金融市场体系，银行业和保险业还注重补齐监管短板。2017年，银行业重点推进70多项补短板项目，其中已完成48项，今年又新提出40多项；保险业去年以来修订出台规章和规范性文件60多项。

郭树清指出，在防范化解金融风险的征程上，需要着力解决一些领域滞后的问题，加强薄弱环节。目前供给侧结构性改革正处于胶着状态，必须求同存异，寻找最大公约数，建立健全企业、银行、政府各方责任共当和损失分担机制。

责任编辑：张建利