原标题：撤县设市后，湖北京山首任市委书记是个“老熟人”
继陕西彬州之后，又一个新近撤县设市的地方迎来新书记。
据湖北日报网消息，6月14日上午，湖北京山市领导干部大会在政府小礼堂召开，荆门市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记、市委组织部干部二科科长兰刚宣读市委干部任免决定：刘启华同志任京山市委书记。
刘启华是荆门沙洋人，1966年10月生。早在20年前，1998年5月开始，刘启华就担任过京山县副委书记。也正是任这一职务期间，他在华中师范大学完成了社会系区域经济法学专业在职研究生学习。
2001年5月离开京山之后，刘启华历任荆门市林业局副局长、党组成员，荆门市水产局局长、党总支书记，荆门市供销合作社联合社主任、党委书记，荆门市掇刀区委副书记、区政府副区长、代区长、区长，荆门化工循环产业园管委会主任等职。
刘启华在近三年内第三次履新。刘启华2016年2月到2017年1月任荆门市交通运输局局长、党组书记，2017年任荆门市财政局局长、党组书记。
据湖北广播电视台旗下微信公众号“长江云”消息，2018年5月18日，在第三届中国（京山）网球节开幕式上，由湖北京山县县长魏明超宣布京山正式撤县建市。
公开资料显示，京山县隶属于湖北省荆门市，素有“鄂中绿宝石”之称，地处湖北省中部，大洪山南麓，江汉平原北端，东临安陆市、应城市，西接钟祥市，南连天门市、沙洋县，北倚随州市。
目前，京山人口超70万，2016年全年全县实现地区生产总值达到336.03亿元。
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