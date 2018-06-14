原标题：国民党立法机构党团总召改选 江启臣胜出

中新网6月14日电 据台湾《中时电子报》报道，国民党立法机构党团14日进行党团总召改选，江启臣以17票赢过费鸿泰15票当选新任党团总召。江启臣表示，即将面临“九合一选举”，党团一定会充分与地方结合，也会协助各“地方议会”的民意代表。

国民党立法机构党团14日举行总召选举，候选人江启臣（右）与费鸿泰（左）在党团大会上相互握手致意。（台湾《中时电子报》/姚志平 摄）

根据国民党的规定，总召任期一年，得选得连任一次，现任总召林德福无意连选，由费鸿泰及江启臣角逐，最后由江启臣以些微票数胜出。国民党“立委”总共有34席，不过今天前立法机构负责人王金平及“立委”罗明才未在时限内到场投票，视同弃权。

江启臣目前担任卢秀燕台中市长竞选总部主委，媒体询问江会不会忙不过来。江启臣则表示，其实他担任总召的话更有利。他也强调，接下来面对“九合一选举”，党团一定尽力跟各“地方议会”结合。

责任编辑：桂强