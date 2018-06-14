原标题：公安部第三批文物犯罪A级通缉令四名在逃人员自首

公安部第三批文物犯罪A级通缉令在逃人员徐道银、范党辉、房国利、张恒投案自首

中新网北京6月14日电 为严厉打击文物犯罪，切实保护国家文物安全，6月11日，公安部发出第三批A级通缉令（公缉〔2018〕46号），公开通缉10名重大文物犯罪在逃人员。通缉令发布后，各地公安机关高度重视，精心部署，开展了大量摸排、走访工作，对在逃人员的亲属、好友反复做思想工作，宣讲法律政策，敦促亲友规劝在逃人员尽早投案自首。在公安机关的全力缉捕和强大的政策、舆论压力下，通缉令发布仅4天，徐道银、范党辉、房国利、张恒等4名在逃人员相继投案自首。

徐道银（男，汉族，1971年8月19日出生，安徽淮南人，身份证号：340121197108192858）涉嫌长期组织人员在安徽淮南、合肥及江苏苏州等地盗掘古墓葬、倒卖文物。2018年4月28日，安徽省淮南市公安局谢家集分局对犯罪嫌疑人徐道银做出刑事拘留决定并进行网上追逃。通缉令发布当晚，徐道银到安徽省淮南市公安局山南分局三和派出所投案自首。

范党辉（男，汉族，1984年1月29日出生，河南伊川人，身份证号：410329198401295535）涉嫌伙同他人多次盗掘郑州新郑市新村镇铁岭村南侧的省级文物保护单位东周古墓葬群。2017年10月4日，河南省新郑市公安局对犯罪嫌疑人范党辉做出刑事拘留决定并进行网上追逃。6月12日，范党辉到河南省洛阳市伊川县彭婆派出所投案自首。

房国利（男，汉族，1980年2月19日出生，河省伊川人，身份证号：410329198002192053）涉嫌在河南省辉县市沙窑乡白庙村、禹州市鸠山镇邢家庄村、汝州市杨楼镇李楼村等地多次盗掘古文化遗址、古墓葬。2018年2月28日，河南省汝州市公安局对犯罪嫌疑人房国利做出刑事拘留决定并进行网上追逃。6月13日，房国利到河南省洛阳市伊川县平等派出所投案自首。

张恒（男，汉族，1980年12月31日出生，河南安阳人，身份证号：41052219801231441X）涉嫌伙同他人在世界文化遗产地、国家重点文物保护单位殷墟遗址的重点保护区内，多次以挖地洞方式实施盗掘。2018年5月25日，河南省安阳市公安局殷商分局对犯罪嫌疑人张恒做出刑事拘留决定并进行网上追逃。6月14日，张恒在家属的陪同下在河南省安阳市水木清华小区向公安机关投案自首。

责任编辑：桂强