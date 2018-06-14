原标题：尼泊尔总理奥利下周访华，或再次讨论中尼跨境铁路

外交部发言人耿爽13日宣布，应国务院总理李克强邀请，尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利将于6月19日至24日对中国进行正式访问。

尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利

奥利曾于2015年10月至2016年7月出任尼泊尔总理，今年2月被尼泊尔总统班达里任命为尼第41任总理。

耿爽在6月13日的新闻发布会上表示，此访是尼泊尔完成政治转型后，尼总理首次访华，为两国领导人在新形势下进一步规划和引领中尼关系发展提供了重要机遇。访华期间，习近平主席、李克强总理等中方领导人将同奥利总理会见、会谈。

耿爽指出，中方期待以接待奥利总理访华为契机，深化中尼在“一带一路”框架下务实合作，加强政治、经贸、基础设施、灾后重建、人文等领域合作，推动两国关系迈上新的台阶。

据印度《印度斯坦时报》报道，奥利此次访问中国，预计将会与中国签署一系列在“一带一路”倡议框架下的协议。

在奥利上一任期内，2016年3月，他打破新上任总理先访问印度再访问中国的惯例，率先访问中国。当时，尼泊尔与邻国印度的关系正因为印度的封锁禁运而陷入紧张。

在奥利2016年的对华首访中，尼泊尔与中国签署了10项协议，其中包括在两国间建设铁路的计划，这样可以使尼泊尔与第三国开展进出口业务完全摆脱对印度港口的依赖。尼泊尔形容这项协议具有历史意义。

而据《印度斯坦时报》报道，此次奥利访华，除了将与中国签署过境运输协议，预计还将签署其他几项协议和备忘录。这些协议和备忘录包括修建中国至尼泊尔首都加德满都的铁路、跨境输电线路，发展旅游业，开放更多两国边境点，使用西藏高速公路，建设石油存储设施等。

今年4月初，再度担任尼泊尔总理的奥利上任后首访印度，被视为调整两国紧张关系之举。 据《参考消息》援引印度媒体报道，印度对奥利这次访问高度重视，会谈中极力释放友好信号，承诺升级与尼泊尔之间的公路和跨境铁路并开发内陆水道。一个月之后，应奥利的邀请，印度总理莫迪5月11日也对尼泊尔进行了为期2天的访问。

责任编辑：余鹏飞