国地税合并改革进入冲刺 省级税务局15日统一挂牌

原标题：国地税合并改革进入“中盘冲刺”：省级税务局15日统一挂牌

全国税务系统机构改革目前正进入“先把省局改革做稳妥再扎实推进市局、县局改革”的具体实施操作阶段。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从辽宁、河北、山西等多个省份税务系统获悉，省级国税地税部门合并已进入冲刺阶段，新组建的省级税务局统一挂牌工作将于明天（6月15日）完成。

6月14日下午，个别辽宁省地税局工作人员在单位名牌前合影留念。这些名牌将很快成为历史。 澎湃新闻记者 康宇 图

6月14日下午3点30分左右，澎湃新闻记者在位于河北省石家庄市平安南大街的河北省国家税务局门前注意到，一波接一波的该单位工作人员在牌匾前合影留念。 澎湃新闻记者 王哿 图

在此之前，税务系统机构改革信息已不断经过官方和媒体渠道放出。

今年3月中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，提出将省级和省级以下国税地税机构合并，具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后，实行以国家税务总局为主与省（自治区、直辖市）政府双重领导管理体制。

进入6月份，关于国税地税合并的工作进度加速。

例如，6月1日，国税地税征管体制改革座谈会在北京召开，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席会议并讲话。

韩正强调，要按照“瘦身”与“健身”相结合原则，抓住关键环节和时间节点，扎实推进国税地税机构合并，调整优化税务机构职能和资源配置。要认真落实双重领导管理体制，建立健全职责清晰、运行顺畅、保障有力的制度机制。按照成熟一批、划转一批的原则，稳妥有序开展社会保险费和非税收入征管职责划转。

随后，6月2日至4日，国务院口专项小组召开国税地税征管体制改革座谈会后，国家税务总局迅速举办各省局主要负责人暨联络督导组成员机构改革培训班。国家税务总局党组书记、局长王军作主题报告。

据国家税务总局官网消息，王军在上述改革培训班上要求，各省级税务部门要切实担起责任，树好改革样板，确保平稳顺利挂牌，确保税务队伍稳定和税收收入平稳增长，不断增强纳税人获得感。

6月12日，王军在全国税务系统机构改革动员部署视频会议上表示，这次税务机构改革分为统一思想保稳定、顶层设计定方案、动员部署鼓干劲、改好省局树样板、市县推进全覆盖、总结经验找差距、优化完善再升级七个主要阶段。

王军称，在基本完成前三个阶段工作的基础上，目前正进入“先把省局改革做稳妥再扎实推进市局、县局改革”的具体实施操作阶段。进度方面，按照“总体上比部委层面改革稍后一些、比地方机构改革稍前一些”的节奏安排。

在6月12日的会议上，内蒙古自治区地税局、福建省国税局、山西省地税局、贵州省国税局主要负责同志通过视频作了发言，一致表示坚决拥护改革、支持改革，坚定不移承担好改革重任，确保改革不折不扣落实落地。

此外，关于国税地税合并的消息还经各财经类媒体陆续放出。

微信公众号“中国经济周刊”此前发布评论文章《国地税合并凸显政府自我革命的决心》指出，“国地税合并是因时而变的必然举措。这项呼声很高的改革，现在看来难点主要集中在税务部门自身调整过程中，其内容不仅涉及到组织机构整合、履行职责调整、管理方式转变等技术环节，而且更困难的是，还要涉及到干部任命、人员编制、经费拨付、薪酬待遇等诸多事项，而这些事项，事关80多万名税务机关在职干部（占到全部公务员人数1/10）个人家庭切身利益。”

另一家财经类媒体第一财经6月4日晚间刊出的文章透露，第一财经记者从多位税务人士处了解到，省（自治区、直辖市）级层面的国税和地税机构有望在6月份正式合并。

责任编辑：余鹏飞