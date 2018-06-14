李贻伟当选广东惠州市人大常委会主任 刘吉任市长

原标题：李贻伟当选惠州市人大常委会主任 刘吉当选市长（图|简历）

经济日报-中国经济网惠州6月14日综合报道 6月14日，广东省惠州市第十二届人民代表大会第四次会议在惠州市会议中心召开。14日下午举行第二次全体会议，经过投票选举，李贻伟当选惠州市人大常委会主任，刘吉当选为惠州市人民政府市长。

李贻伟简历

李贻伟，男，汉族，山东阳谷人，1965年11月出生，中国人民大学法学专业毕业，研究生学历，博士学位，1988年6月参加工作，1988年6月加入中国共产党。

1981年9月后，在华南工学院轻化系制浆造纸专业学习；

1985年9月后，在华南理工大学轻化所制浆造纸专业硕士研究生学习；

1988年6月后，任江门市江门造纸厂工程师；

1993年2月后，任佛山市泰嵩纤维内底板制造有限公司制造部经理、副总经理；

1995年3月后，任佛山市工艺美术公司技术科长、泰嵩公司副总经理；

1995年10月后，任佛山市工艺美术工业公司经理助理、泰嵩公司副总经理；

1996年5月后，任佛山市工艺美术公司经理、党委副书记、书记；

1998年8月后，任佛山市工业投资管理有限公司总经理、党委副书记；

2000年12月后，任佛山市三水市委副书记、代市长、市长；

2003年1月后，任佛山市三水区委副书记、区长；

2003年8月后，任佛山市南海区委副书记、区长；

2006年12月后，任佛山市委常委，南海区委书记、区人大常委会主任（其间：2004年9月至2008年6月参加中国人民大学法学院法学专业学习，获法学博士学位）；

2010年6月后，任佛山市委常委；

2010年7月后，任佛山市委副书记、市长；

2011年7月后，任佛山市委书记；

2012年1月后，任佛山市委书记、市人大常委会主任；

2014年5月后，任广州市委副书记；

2014年10月后，任省政府副秘书长；

2014年12月后，任省政府副秘书长、党组成员；

2018年6月后，任惠州市委书记、市人大常委会主任。

责任编辑：余鹏飞