辽宁本溪发生炸药爆炸事故 安委办约谈辽宁省政府

原标题：辽宁本溪“6•5”重大炸药爆炸事故发生 国务院安委办约谈辽宁省人民政府

辽宁本溪“6•5”重大炸药爆炸事故发生

国务院安委办约谈辽宁省人民政府

6月14日，根据《国务院安委会安全生产约谈实施办法（试行）》，国务院安委会办公室对辽宁省人民政府和本溪市人民政府进行安全生产约谈，要求就本溪“6•5”重大炸药爆炸事故和近年来辽宁省多起重大事故，深刻剖析原因、总结教训，采取切实有效措施，排查风险治理隐患，扭转安全生产严峻形势，切实为辽宁省老工业基地振兴发展保驾护航。国务院安委会办公室副主任、应急管理部副部长付建华主约谈，应急管理部有关司局负责人参加约谈。

6月5日，辽宁省本溪市龙新矿业公司思山岭铁矿措施井井口发生炸药爆炸事故，造成12人死亡、2人失踪，10人受伤。约谈指出，“6•5”给人民群众生命财产安全造成重大损失，且发生在上合组织青岛峰会前夕和全国“安全生产月”期间，社会广泛关注，影响十分恶劣，教训十分深刻。今年以来，辽宁已经发生2起重大事故、死亡和失踪24人，起数和死亡人数占全国1/3，均排全国第一；发生较大事故11起、死亡50人，同比分别上升10%和42.9%。近5年来，辽宁每年1起煤矿或非煤矿山重大事故，尤其是2017年10月18日，党的十九大开幕当天，阜新市万达矿业发生透水事故，造成85人涉险，其中2人死亡。这充分反映了辽宁省安全生产的严峻形势，充分反映了辽宁省及有关部门工作中还存在不扎实、不坚决、不到位等问题。

约谈认为，“6•5”事故发生后，辽宁省事故救援工作是有效的，汲取事故教训的态度是坚决的，采取的整改措施是有力的。约谈要求，辽宁省各级党委政府和相关部门要深刻领会习近平总书记关于安全生产重要指示精神，提高政治自觉和责任自觉，深刻汲取事故血的教训，以极端负责的态度和扎实有力的举措，坚决遏制重特大事故频发势头。

约谈指出，虽然“6•5”事故的具体原因还有待调查确定，但从目前掌握的情况看，是因违反《爆破安全规程》混装炸药和雷管导致爆炸。事故看似偶然，实则有其深层次的必然性，要对安全发展理念不牢固、属地监管责任不落实、行业监管不到位、企业法治意识淡薄、安全生产主体责任不落实等问题深入调查、深挖细究，严格按照“四不放过”原则，依法依规严肃追责问责。国务院安委会已经对“6•5”事故查处进行挂牌督办，要求辽宁省抓紧进行事故调查，研究提出处理意见，事故调查要在60日内完成，报国务院安委会办公室审核同意后，由辽宁省负责批复结案，并向社会公布。

约谈指出，辽宁省要以此次约谈为契机，举一反三，认真整改，全面加强安全生产工作。要强化岗前培训、标准作业，细化行业监管责任，严格执法监督，加强公众科普知识宣传尤其是民爆物品安全知识。要立即组织开展民用爆炸物品、基建矿山和工程承包单位专项执法检查，依法严肃查处以包代管、违规作业和挂靠资质等违法违规行为，对问题突出的地方和单位集中曝光。要认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，抓好省、市、县各级实施细则制定工作，督促各级党政主要负责人、政府分管负责人和其他相关负责同志严格落实安全生产职责，坚决履行好“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要扎实推进矿山整顿关闭、防范遏制重特大事故等重点工作，利用振兴东北老工业基地产业结构调整的契机，整合重组一批矿山、改造升级一批矿山、整顿关闭一批矿山，切实提高安全生产保障能力。要全面系统排查辖区安全风险，盯住高风险企业、高风险工艺、高风险设备设施，落实管控措施、强化隐患排查治理，切实把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

责任编辑：桂强