原标题：山西多地发生风雹灾害 直接经济损失超5000万
图为：忻州市原平市崞阳镇遭受风雹灾害。山西省民政厅供图
中新网太原6月14日电 （刘小红）记者14日从山西省民政厅获悉，该省多地发生风雹灾害，致数万人受灾，农作物毁损，直接经济损失达5700余万元。
6月9日至11日，山西大同、吕梁、忻州、临汾、太原5市部分县出现较大范围短时强降雨、大风天气，局部地区伴有冰雹，天镇、大同、方山、岚县、离石、定襄、原平、忻府、岢岚、蒲县、汾西、古交12个县（市、区）遭受风雹灾害。
图为：大同市天镇县谷前堡镇遭受风雹灾害。山西省民政厅供图
据统计，灾害已造成13.4万人受灾，玉米、谷子、杂粮、蔬菜、水果、中药材等农作物受灾面积11.6千公顷，其中绝收1.2千公顷，部分道路损毁、农田被淹，直接经济损失5700余万元。
山西省多地发生风雹灾害，致数万人受灾，农作物毁损，直接经济损失达5700余万元。山西省民政厅供图
灾害发生后，当地党委、政府非常重视，及时安排民政、农业、水利、保险等部门深入乡、村开展工作，要求密切关注天气变化，加强对隐患点的监测。
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