刘立根少将任解放军军事法院院长 接替刘季幸中将

原标题：刘立根少将升任解放军军事法院院长，接替刘季幸中将

官方媒体近日公开的新闻报道披露，原任解放军军事法院副院长的刘立根少将已接替刘季幸中将担任解放军军事法院院长职务。

据《法制日报》6月14日报道，“中部战区和七省（市）涉军维权工作联席会议近日在京召开。围绕深入贯彻党的十九大精神和习主席关于‘维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业’的重要指示，会议总结近年来涉军维权工作，交流经验做法，通报表彰先进，研究部署任务。中央政法委、军委政法委相关部门领导到会指导，七省（市）政法委、高级人民法院和北京市司法局、湖北省司法厅领导，以及战区机关、七省（市）省军区（卫戍区、警备区）党委政法委、驻军有关单位代表、战区军事检察院领导和战区两级法院院长共90余人参加会议。”

报道提到，“中部战区司令员乙晓光、政委殷方龙在会前接见与会人员。中部战区副政委兼政治工作部主任郑璇、最高人民法院副院长张述元、解放军军事法院院长刘立根出席会议，并就深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想、强化军地涉军维权工作协作、创新涉军维权工作制度机制、加强全面停止有偿服务司法保障、协助地方法院做好涉军执行积案清理等作了重要指示。”

上述消息披露了刘立根少将履新的信息。

根据官方公开资料，刘立根曾任原总政治部保卫部安全局局长等职务，并于2014年11月之前调任军事法院副院长，少将军衔。

此前，解放军军事法院院长职务由刘季幸中将担任。

刘季幸出生于1955年2月，今年2月已年满63周岁。今年3月，他已当选第十三届全国人民代表大会常务委员会委员，第十三届全国人大宪法和法律委员会副主任委员。

责任编辑：余鹏飞