原标题：王毅谈中美竞争：旨在超越自我而不是取代对方
中新网6月14日电（记者 张素）2018年6月14日，国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。双方在会谈结束后共同会见记者。
在回答记者有关中美竞争的问题时，王毅表示，作为两个大国，中美之间难免会出现一些竞争，这也是国际关系中的正常现象。关键是我们以什么样的心态来看待竞争。就中方而言，我们认为中美之间的竞争应该是良性和积极的竞争，是旨在超越自我而不是要取代对方。双方应该以竞争助推合作，以合作创造双赢。这样才真正符合中美两国的利益，也才能切实履行中美两国对世界所应当承担起的责任。
点击进入专题：聚焦中美贸易谈判
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这一重磅制度正式出台 事关你的养老金
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 林允发言全程看提词器 业务能力遭质疑
- 【 科技 】 库克：在乔布斯眼中见火花 不竞选总统
- 【 教育 】 广东理综泄题：基本不符合高考泄题特...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有