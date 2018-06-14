原标题：王毅谈中美竞争：旨在超越自我而不是取代对方

中新网6月14日电（记者 张素）2018年6月14日，国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。双方在会谈结束后共同会见记者。

在回答记者有关中美竞争的问题时，王毅表示，作为两个大国，中美之间难免会出现一些竞争，这也是国际关系中的正常现象。关键是我们以什么样的心态来看待竞争。就中方而言，我们认为中美之间的竞争应该是良性和积极的竞争，是旨在超越自我而不是要取代对方。双方应该以竞争助推合作，以合作创造双赢。这样才真正符合中美两国的利益，也才能切实履行中美两国对世界所应当承担起的责任。

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