王毅：不断扫除中美关系发展道路上的“绊脚石”

原标题：王毅：要确保中美关系发展动力越来越足、阻力越来越小

中新网北京6月14日电（记者 张素）2018年6月14日，国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。双方在会谈结束后共同会见记者。

在回答记者有关中美关系的问题时，王毅表示，明年我们即将迎来中美建交40周年。这将是两国关系发展进程中的一个重要节点。中方愿与美方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，相互尊重、聚焦合作、管控分歧，努力使2019年成为中美两国的增进互信之年、扩大交往之年、深化合作之年。

王毅表示，双方一方面要通过加强全方位合作，为中美关系发掘和贡献更多正能量，为世界的和平与发展作出更多新贡献；另一方面要在相互尊重的基础上妥善处理分歧和敏感问题，不断扫除两国关系发展道路上的“绊脚石”。当前双方尤其要切实加强对话沟通，避免两国关系受到新的干扰，从而确保中美关系发展的动力越来越足、阻力越来越小，为中美关系下一个40年的健康稳定发展奠定更坚实的基础，开辟更广阔的前景。

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