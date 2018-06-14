王毅：要通过双赢而非双输方式解决中美经贸问题

原标题：王毅：要通过双赢而非双输的方式妥善解决中美经贸问题

中新网北京6月14日电（记者 张素） 2018年6月14日，国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。双方在会谈结束后共同会见记者。

王毅在谈及中美经贸问题时表示，中美经济团队迄今就两国经贸问题举行了多轮磋商，双方达成了重要谅解和共识。最根本的一条就是同意采取建设性方式来处理分歧。希望美方与中方相向而行，切实遵循这一重要共识，推动有关问题得到妥善解决。在此过程中，希望美方不要再单方面采取任何非建设性的行为，也不要为双方下一步磋商制造新的障碍。

王毅说，目前双方面临两个选择，一是合作和双赢，一是对抗并双输。中方已经作出了第一个选择，我们希望美方同样作出明智的选择。当然，中方也已经做好应对第二种选择的准备。

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