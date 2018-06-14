中沙发布嫦娥四号中继星搭载沙特相机对月成像

原标题：中沙联合发布嫦娥四号中继星任务搭载沙特相机对月成像

中新社北京6月14日电 （记者 董子畅）中国国家航天局与沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齐兹国王科技城14日在北京联合举行沙特月球小型光学成像探测仪的图像联合发布仪式。国家航天局局长张克俭和沙特阿卜杜勒国王科技城主席图尔基亲王共同为月球图像揭幕。这是中沙两国在探月工程嫦娥四号中继星任务国际合作项目取得的重要成果。

据悉，沙特阿卜杜勒国王科技城研制的这台光学相机，搭载在随嫦娥四号中继星任务一起发射的由哈尔滨工业大学研制的“龙江二号”微卫星上。目前，沙特相机已随微卫星进入环月轨道。5月28日，沙特相机首次开机，顺利实现对月观测，成功获取了清晰的月球表面可见光图像，并完成了图像数据的解译处理，技术指标满足双方签署的实施协议要求。发布仪式上，共发布三张影像图。

图尔基亲王表示，沙中在很多领域都签订过谅解备忘录，但是在探索太空领域方面是第一次合作，期待以后能够在航空领域有更多的合作。

探月工程副总指挥、国防科工局探月与航天工程中心主任刘继忠指出，这次合作对中沙未来数据合作研究等方面具有重要意义。未来，在月球和深空探索领域，中国将积极开展国际合作。

根据2017年3月16日，在两国元首见证下，中沙签署的《中华人民共和国国家航天局与沙特阿拉伯王国阿卜杜勒阿齐兹国王科技城关于中国嫦娥四号任务合作的谅解备忘录》和实施协议有关规定，中沙双方共享此载荷数据，联合进行成果发布。这是中国与“一带一路”沿线国家在航天领域合作取得的又一成果。

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