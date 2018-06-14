蓬佩奥:美高度评价中方为推动美朝会晤发挥的作用

原标题：王毅同美国务卿蓬佩奥举行会谈

中新网北京6月14日电（记者 张素）2018年6月14日，国务委员兼外交部长王毅在北京同来华访问的美国国务卿蓬佩奥举行会谈，双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

王毅表示，作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美两国拥有广泛而重要的共同利益，双方对话与合作的需要远远大于分歧和竞争。希望美方同中方一道，落实好习近平主席和特朗普总统北京会晤达成的一系列重要共识，相互尊重、聚焦合作、管控分歧，推动中美关系实现健康发展。

王毅说，下阶段，中美两国应该做、可以做的事情很多。首先要精心安排好两国元首密切交往，为中美关系发展把舵导航。为把握好中美关系发展正确方向，双方要重点做好两方面工作：

一是不断为合作增添动力。双方要办好4个高级别对话机制第二轮对话，促进两国在相关领域的互信、协调与合作。要通过双贏而非双输、做加法而非做减法的方式妥善解决经贸问题。要拓展两军、执法、禁毒、地方、人文以及反恐、防扩散、公共卫生等双多边领域的交流与合作。

二是妥善化解合作中遇到的阻力。要清醒意识到共同利益和对话合作才是中美关系的主流，尊重彼此核心利益和重大关切，不能让分歧和摩擦来定义中美关系。希望美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理涉台问题。

蓬佩奥表示，中美双方在重要领域开展了合作，同时也面临一些挑战。美方愿与中方一道，拓展合作，应对挑战，探讨发展长期性的战略关系，共同推动构建一个更加美好的世界。美方在台湾问题上的立场没有变化，将继续坚持一个中国政策。

蓬佩奥通报了日前美朝领导人新加坡会晤有关情况。美方高度评价中方为推动解决朝鲜半岛核问题以及美朝领导人成功会晤所发挥的重要积极作用。解决半岛核问题仍有大量工作要做，美方愿就此继续同中方保持密切沟通与协调。

王毅表示，美朝领导人新加坡会晤把朝鲜半岛核问题纳入对话和平解决的正确轨道，具有重要的历史性意义。中方对此予以欢迎，支持美朝双方尽快落实元首会晤达成的共识，也希望其他相关方及国际社会为此发挥积极作用。作为半岛近邻和重要一方，中方将继续为政治解决半岛核问题发挥建设性作用。

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