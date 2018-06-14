国际标准组织3GPP批准5G独立组网标准

原标题：5G独立组网标准出台

新华社华盛顿6月14日电 华为、三星等企业14日发布新闻公报称，国际标准组织“第三代合作伙伴计划”（3GPP）全体会议已批准第五代移动通信技术5G NR的独立组网标准。

本次会议在美国加利福尼亚州圣迭戈举行，全球主要电信运营商、芯片供应商、互联网公司等派出600余名代表与会。

会议发布的5G独立组网标准采用了全新设计思路的端到端架构，在引入全新网元与接口的同时，还将支持网络虚拟化、软件定义网络等新技术。5G独立组网可降低对现有4G网络的依赖性，更好地支持5G大带宽、低时延和大连接等各类业务，并可根据场景提供定制化服务，满足各类崭新业务需求。

3GPP无线电接入网相关负责人鲍拉日·拜尔泰尼说，5G独立组网标准的制定是无线电行业实现“全5G”愿景过程中的一个重要里程碑，5G独立组网系统不仅显著提高了移动宽带的速度和容量，还为希望通过5G革新其生态系统的非电信产业打开大门。

美国电话电报公司介入架构和标准副总裁汉克·卡夫卡说，这一里程碑可让我们对符合标准的设备进一步进行测试，为今年年底在多个城市推行商用5G铺平道路。

责任编辑：张岩