原标题：海南将与香港携手开拓国际客源市场

新华社香港6月14日电（记者李滨彬）海南省旅游发展委员会14日在香港举办“2018海南国际旅游岛（香港）59国免签政策宣传推介会”，吸引各免签国客源经香港中转前往海南。

香港客源市场是海南省入境基础性客源市场。香港国际旅游展是亚太地区最具影响力的国际旅游展之一。海南省旅游发展委员会代表当日参加了第三十二届香港国际旅游展，现场对海南省59国人员入境旅游免签政策进行重点推介，引导香港游客关注海南旅游。

海南省旅游发展委员会副主任周平在推介会上说，海南将加强区域合作交流，与香港继续“一程多站”合作模式，携手开拓国际客源市场，吸引更多国外游客，推进旅游协同发展。

自2018年5月1日起，海南省实施59国人员入境旅游免签政策。据周平介绍，海南与香港航班往来密集，当前香港直飞海口航班每周达19班，香港直飞三亚航班每周达11班。59国免签国际游客可轻松通过香港中转至海南。

多国驻港领事馆官员、商界和旅游界驻港机构、参加第三十二届香港国际旅游展的国际旅行商，以及旅游景区、酒店、旅行社代表等150余人参加了推介会。

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