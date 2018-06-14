原标题：阿尔及利亚外长：将全力侦破中国公民遇害案件
新华社阿尔及尔6月14日电（记者黄灵）阿尔及利亚外交部长迈萨赫勒14日表示，阿外交部已要求阿警方全力侦破中国公民在阿遇害案件，尽早将罪犯绳之以法。
阿外交部当天致电中国驻阿使馆，对中国公民在阿不幸遇害表示震惊和悲痛，请使馆向遇害者家属转达慰问。
中国驻阿大使杨广玉13日约见阿外交部官员，对中国公民在阿遇劫身亡表示严重关切，要求阿方加强对在阿中国企业和人员的安保措施，确保中国在阿企业和人员生命财产安全。
10日，一名中资公司员工在阿首都阿尔及尔当地华人聚居区街头遭歹徒持刀抢劫遇害身亡。
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