原标题：香港特区立法会通过广深港高铁“一地两检”条例草案

新华社香港6月14日电（记者周雪婷）香港特区立法会14日三读通过《广深港高铁（一地两检）条例草案》（下称《条例草案》），“一地两检”在香港的本地立法程序基本完成。《条例草案》在递交行政长官签署并于特区政府宪报刊登后，将正式生效成为法律在香港实施。

《条例草案》生效后，广深港高铁香港段西九龙站将实施“一地两检”的通关程序，这意味着乘客可在西九龙站站内一次性地完成清关、出入境及检验检疫的手续，从香港通过高铁一站直达内地18个站点。

特区政府运输及房屋局局长陈帆在立法会三读表决前表示，“一地两检”的通关安排符合国家宪法及香港基本法，而广深港高铁的优势及对香港的贡献是铁一般的事实。根据《条例草案》所订明的内容，“一地两检”的通关方式不会改变香港特区的出入境制度，以及乘客进入内地办理通关手续的权利及义务。他希望立法会议员以开放的胸襟亲身体验高铁的便利。

为发挥广深港高铁的最大效益，香港特区政府2017年7月25日宣布将在广深港高铁西九龙站实施“一地两检”的通关程序。

特区政府决定以“三步走”的程序落实“一地两检”。2017年11月18日，特区政府与内地在香港签署了《内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排》（下称合作安排），启动“三步走”第一步。全国人大常委会于2017年12月27日批准合作安排，完成“三步走”程序的第二步。

按照“三步走”程序的最后一步，香港应就“一地两检”进行本地立法。特区政府于1月26日公布根据合作安排拟定的“一地两检”《条例草案》，并交由立法会进行本地立法。根据香港法律，完成香港本地立法程序需要立法会三读通过。《条例草案》的首读工作于1月31日完成，二读工作于6月13日完成。

广深港高铁香港段始自香港西九龙站，全长26公里，由特区政府出资并委托港铁公司规划和建设，工程目前已完成99.6%。广深港高铁香港段列车已于4月1日起进入试运行阶段，预计将于今年年内正式开通运行。