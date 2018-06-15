长三角2省1市签署产品质量治理一体化合作备忘录

原标题：长三角两省一市签署产品质量治理一体化合作备忘录

浙江省、江苏省、上海市签署《长三角区域产品质量治理一体化合作备忘录》。

中新网宁波6月14日电（记者 张煜欢）14日，浙江省、江苏省、上海市质监部门在浙江宁波召开长三角区域产品质量共治一体化合作会议，签署了《长三角区域产品质量治理一体化合作备忘录》（下称“备忘录”），将明确建立联席会议制度，实现两省一市监督抽查信息互通。

长三角地区是中国经济最具活力、开放程度最高的区域之一，近年该区域一体化步伐也逐渐加速。为即时有效掌握、互通辖区内产品质量安全信息、质量状况及风险隐患，长三角两省一市特开展区域产品质量治理与提升工作，并签署相关备忘录。

据了解，备忘录中明确了建立联席会议制度，实现两省一市监督抽查信息互通，共享行业质量提升经验做法，建立监督工作专家互派机制，强化电商领域产品监督合作，全速规划推进“互联互通、共治共享”工作格局。

会上，浙江省、江苏省、上海市质监部门还发布了近期产品质量监督抽查情况，并与阿里巴巴集团就依托大数据联合开展质量监督提升行动签订了合作方案。

合作方案中提出，两省一市将构建“互联网+监督”的政企联动工作机制，建立大数据质量提升联盟，形成产品质量线上线下市场激励与倒逼机制，利用市场力量治理违法行为，推动长三角地区优质品牌建设。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222