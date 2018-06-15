原标题：中国荒漠化土地面积连续10多年持续净减少

中新社榆林6月14日电 （记者 陈溯）第24个世界防治荒漠化与干旱日纪念大会14日在陕西榆林举行。中国国家林业和草原局局长张建龙表示，经过长期不懈努力，中国荒漠化土地面积连续10多年持续净减少，实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变，成为全球防治荒漠化的典范。

1994年12月，第49届联合国大会决定从1995年起把每年的6月17日定为“世界防治荒漠化与干旱日”，旨在唤起人们防治荒漠化的责任心和紧迫感。

本次大会由国家林业和草原局、全国政协农业和农村委员会、陕西省人民政府共同主办，主题是“防治土地荒漠化，助力脱贫攻坚战”。

全国政协副主席郑建邦出席大会时指出，加强荒漠化防治是捍卫和拓展中华民族生存发展空间的迫切需要，是增进民族团结、保持社会稳定、打赢脱贫攻坚战的迫切需要。防治荒漠化是一项长远的战略任务，要树立长期奋斗的思想，锲而不舍，久久为功。

当天，来自国际组织和机构的代表纷纷肯定中国的治沙经验。

联合国副秘书长、《联合国防治荒漠化公约》执行秘书莫妮卡·巴布在贺信中表示，在中国的支持下，一大批绿色基础设施在“一带一路”相关国家拔地而起，通过南南合作，中国在合理利用土地资源方面发挥了示范和表率作用。中国是《联合国防治荒漠化公约》的主席国，希望中国在推动荒漠化公约履约事业上继续发挥引领作用，让中国荒漠化防治的智慧和方案惠及全球。

保护国际基金会全球执行副总裁塞巴斯蒂安表示，当前全球每年毁林达到1500万公顷，约为57000个足球场的面积，气候变化进一步加剧了土地荒漠化的发生。“中国率先实现了干旱地区土地退化的零增长，我看到榆林现在是一个风景秀丽、绿树成荫的城市，而在20年前这个城市还深受风沙的困扰，我由衷赞叹中国治沙取得的伟大成就，希望中国治沙的宝贵经验可以走向世界，助力2030年全球土地退化零增长目标的实现。”

张建龙指出，虽然中国防治荒漠化取得了一定的成绩，但还应该清醒地看到，中国仍有4亿多人口受到风沙危害，改善沙区生态，消除沙区贫困，仍然任重而道远。要从保护沙区植被、坚持科学治沙、发展特色沙产业、持续改革创新、加强宣传引导、深化国际合作六个方面强化措施，全面推进荒漠化防治工作，推动治沙与治穷良性互动。（完）

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