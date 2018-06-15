美媒称“疫苗游客”令港压力山大：HPV疫苗或脱销

原标题：美媒称内地“疫苗游客”令香港压力山大：HPV疫苗面临脱销

美媒称，由于内地的需求增加，香港HPV疫苗供应紧缺的情况更加严重。2015年中国内地女性死于宫颈癌的人数达到3万。从第二年开始，内地监管机构开始批准默克和葛兰素史克公司的几种效果差一些的老款疫苗。这些举措提高了人们对HPV风险的认识，并导致了女性四处寻找“加卫苗9”的意外结果。

据彭博新闻社网站6月14日报道，医疗旅游是深圳保险代理人王曼娜（音）的重头业务，她一直在帮助中国内地女性到香港接种可预防宫颈癌的人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗。

报道称，生意一直很好，实际上好到这种疫苗要脱销了。

据中国媒体报道，自美国默克公司的“加卫苗9”（即九价HPV疫苗——本网注）在香港上市以来，已经有大约200万内地人来香港接种这种疫苗。该疫苗的价格已经上涨了两倍多，达到8000港元（约合6515元人民币——本网注），香港消费者权益保护机构接到了大量投诉。

报道称，今年4月情况严重到了极点。预约接种疫苗的申请激增，迫使港府支持的香港家庭计划指导会宣布将不再为非本地居民接种疫苗。

“加卫苗9”需要在12个月内注射三次。许多私人诊所说，它们的疫苗已经用光了，致使一些接种者无法完成接种程序。

报道称，对于关注疫苗接种的女性来说，目前看不到情况有缓解的迹象。默克公司在一份电子邮件声明中说，公司预计“明年一整年”供应都将受到限制。这家公司说，已要求城市诊所停止为新患者接种疫苗。

默克公司正在内地建立HPV疫苗业务。今年4月，“加卫苗9”获得中国内地监管机构的批准。上个月海南博鳌的一家医院成为内地首家提供该疫苗接种服务的机构，三针的费用为5800元人民币。

“加卫苗9”最终在内地上市将缓解香港诊所的压力，但香港政府警告说，不要指望情况很快恢复正常。

2018年5月30日，海南博鳌超级医院和睦家医疗中心护士展示九价HPV疫苗。 新华社记者 郭程 摄

责任编辑：刘德宾 SN222