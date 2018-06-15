原标题：青藏铁路开通近12年运送旅客逾2700万人次

中新社拉萨6月14日电 （周文元 赵延）记者14日从中国铁路青藏集团有限公司拉萨车站获悉，青藏铁路格尔木至拉萨段于2006年7月1日实现通车运营以来，截至2018年4月30日，青藏铁路输送进出藏的旅客达到2749万人次。

资料图：青藏铁路乘客。 中新社记者 何蓬磊 摄

拉萨车站党委办公室宣传助理吴新安当日表示，截至2018年4月30日，拉萨火车站共发送旅客1353.5万人次，到达旅客1395.5万人次。2017年旅客发送量较2007年增幅达158.8%，到达旅客量增幅达155.8%。

据吴新安介绍，青藏铁路格尔木至拉萨段通车运营初期，进出藏列车只有4对。前往广州、上海方向的列车都是隔日发，2011年改为每日发送。如今，进出藏的列车增至7对，旅游高峰期时增至9对。

“现在拉萨火车站已由‘终点站’变成了‘枢纽站’。”吴新安说，西藏的铁路“骨架”已初步形成，这将为西藏经济社会发展带来强大的运力支撑。

拉萨车站售票计划员央宗表示，2006年刚通车时，旅客以游客为主；如今，客源包括务工、求学、探亲、旅游等旅客，呈现多元化。尤其是今年2月1日至4月30日西藏开展“冬游西藏·共享地球第三极”活动期间，进出西藏的旅客已呈现出“淡季不淡”现象。

青藏铁路是世界上海拔最高、高原线路里程最长的铁路。据中国铁路青藏集团有限公司介绍，青藏铁路西宁至格尔木一期814公里工程于1958年开工建设，1979年开通运营；格尔木至拉萨1142公里工程于2001年开工修建，2006年通车运营。青藏铁路的延伸线拉萨至日喀则铁路于2014年开通运营。目前，川藏铁路拉萨至林芝段也在建设当中。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222