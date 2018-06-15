原标题：次贷危机十年 防范金融危机还需做什么？

中新社上海6月14日电 （汪青）“我们应该去回顾一下还有哪些需要做，这些做法会对于国际金融治理体系改进以及防范全球经济危机有重要作用。”中国人民银行原行长周小川在第十届陆家嘴论坛（2018）全体大会上表示。

2018年是国际金融危机爆发十周年。周小川指出，当前，全球很多地方都在讨论国际金融治理问题，讨论危机是怎么发生的、危机之后应该做哪些响应和改进，讨论能不能防止下一轮全球金融危机的再度发生。

周小川表示，在2008年的金融危机中，金融体系中过多的顺周期因素或正反馈机制容易使系统大起大落。

周小川认为，全球都希望通过宏观审慎政策框架来引入负反馈的机制，减少顺周期性，但经济体系中仍然有非常强的顺周期特征。引入逆周期因素的一个重要措施是资本缓冲，但资本缓冲应用并不容易。

对于过去十年间各国都试图解决但未解决的“大而不能倒”问题，周小川指出，大机构资本比例应该增加，同时如果一级资本不能解决问题，需要引入“自救债券”和“应急可转债”。

“十年前我们讨论‘两房’（即房地美和房利美），大家始终认为GSE（政府金融机构）的问题需要加以解决。但美国到现在为止，依旧没有看到怎么解决这些问题。除此之外，其他国家也有类似的GSE问题，也需要加以解决。”周小川说。

金融危机后，全球都在致力于巩固金融体系，增加弹性和灵活性，抵御风险。伦敦金融城政府政策与资源委员会主席孟珂琳（Catherine Mcguinmess）认为，不仅要看现在的监管框架是不是符合发展需要，还要更多关注新出现的挑战，比如互联网金融产品，与气候变化、污染相关的产品。

中国银行董事长陈四清直言，在经济全球化既是最困难也是最有希望的时候，全球治理面临的机遇与挑战并存。在推进全球金融治理发展方面，首先新兴经济体要练好内功，发达经济体则要加强政策协调，减少负面溢出效应。此外，要加强金融互助，完善治理体系。特别是在一揽子货币建设里，新兴经济体要更多地增加分量。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222