原标题：粤桂工商联加强协作 引导民企参与脱贫攻坚

图为广东企业向广西贫困地区捐助现场 林浩 摄

中新网南宁6月14日电 （记者 林浩）6月14日，“粤桂工商联扶贫协作行动对接会”在南宁召开，两广170多名官员、企业家等齐聚一堂，共商扶贫协作新模式。

广西壮族自治区党委常委、统战部部长徐绍川在会上表示，以企业合作为载体的扶贫协作是东西部扶贫协作的重要内容，粤桂两省区工商联引导民营企业参与扶贫协作，为广东众多民营企业家在广西贫困地区找到发挥空间，将有效助力广西贫困地区脱贫攻坚。

广西政协副主席、工商联主席磨长英介绍，广西集“老、少、边、山、贫”于一体，是全国脱贫攻坚的主战场之一，有5000个贫困村和54个贫困县，2017年贫困人口363万。

磨长英还介绍，近年来，粤桂工商联已紧密携手，探索创新“省（区）、市、县”工商联结对帮扶模式，广东工商联在人才资源、劳务协作、基础建设、产业扶持等方面给予广西大力支持，广东民营企业、社会组织、爱心人士等社会力量积极参与广西脱贫攻坚，至今募集社会帮扶资金达人民币1.83亿元。

其中碧桂园计划投入1.17亿元在田阳县实施苗木产业、技能培训扶贫项目，海王的药品捐赠药品价值2976万元在南宁实施医药捐赠扶贫项目，取得良好成效；贝福管家的家政培训扶贫影响较大，腾讯捐赠1亿元易地扶贫……

广东省常务副主席卢小周表示，近年来，广东在转型升级过程中，面临土地、人力、环保成本上升等多重压力，实现民企高质量发展也需要开阔思路、另辟蹊径，进行“腾笼换鸟”，粤桂扶贫协作是互利共赢的良性互动。

卢小周建议，粤桂两省区可在特色农业、旅游开发、文化扶贫等方面开展更多合作，把扶贫济困与企业发展结合起来，综合运用产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫等形式，通过投资兴业、发展产业、吸纳就业，让贫困户在企业带动下增加收入，实现脱贫；使企业在组织农民、贫困户参与生产中取得发展。

当天，广东5市26区（市）工商联与广西8市33县工商联签约结对，将通过具体项目的实施，多层次、立体化推进精准扶贫行动。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222