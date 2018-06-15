海归回国就业最想入哪行？ 金融与科技是首选

原标题：海归回国就业最想入哪行？调查：金融与科技是首选

中新网北京6月14日电 （记者 邱宇）14日在北京发布的一份报告指出，对海归人才来说，新一线城市的吸引力稳步上升，金融与科技领域依然是海归的首选。

6月14日，职场社交平台LinkedIn（领英）在北京举办2018全球化人才战略论坛并发布了《中国海归人才吸引力报告》。

报告显示，2011-2017年，海归人数呈现逐年上升趋势。从海归人才的年龄结构上看，尽管20-29岁的年轻人依旧是海归人才的主力军，但这部分人群占海归人才总体的比例已经从2013年的79.7%下降到2017年的52.2%。

与此同时，30-40岁海归的占比从2013年的16.5%，激增至2017年的30.6%。特别是从2015年以来，30-40岁的成熟人才回国比例有极为明显的攀升。这一群体多在海外工作多年、有着丰富的经验，他们回国后多担任企业的高级职位，挑起业务的大梁。

对归国感兴趣的华人中，最偏好的国内城市是上海、北京、深圳、广州四大一线城市。沿海新一线城市杭州、南京、苏州等紧随其后。中西部地区中，成都近年来迅速发展，甚至超越了一些沿海城市。

值得一提的是，从已经回国的海归人才选择的城市来看，若观察逐年分布情况，上海和北京所占百分比明显下降，而以杭州和成都为代表的新一线城市的吸引力逐年上升。

报告分析称，这也说明中国城市发展逐渐趋于平衡，就业机会、生活水平的差异越来越小，这一点也反过来加速了海外华人归国的脚步。

海归回国以后的去向行业中，金融和高科技位居前两位。报告称，逐年趋势表明，高科技行业逐渐超越并取代了制造业原来第二名的地位，虽然二者现阶段占比相差不大，但考虑到科技企业走出国门征才的消息屡见报端，对海外人才的关注点也聚焦在云计算、人工智能、区块链等高科技领域，这一差距还有扩大的趋势。

此外，从海归留学生的教育背景上来看，从2011年到2017年，拥有工商管理专业学历的人才数量几乎没有变化，而计算机科学专业的归国留学生数量则增长了两倍多。分析称，这或许从另一个侧面表明中国的高科技互联网行业正在对计算机技术专业人才产生更强的吸引力。

责任编辑：刘德宾 SN222