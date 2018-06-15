原标题：北京雷阵雨贯穿端午假期 外出注意防范强对流天气
中国天气网讯 明天（16日）将开启端午小长假，但北京这个假期将是雷阵雨频繁，从明天夜间开始，北京大部地区将有雷阵雨。端午节当天或将有小到中雨，最高气温降至26℃左右，公众外出需注意防范。
本周前期，在经历了频繁的雷阵雨后，从昨天开始，北京雨水逐渐停歇，今天将以多云间晴天气为主。北京市气象台预计，今天白天多云间晴，早晨有轻雾，山区有雷阵雨，北转南风2、3间4级，最高气温32℃；夜间多云，南转北风1、2级，最低气温20℃。
明天开始将迎来端午假期，但北京的雨水没有休息，将继续“上岗”。预计16日夜间到18日夜间全市大部分地区都有雷阵雨，18日前后降雨可达中雨量级，降雨时局地可能伴有短时强降水、雷暴大风和冰雹等强对流天气。
北京端午假期天气预报。（图片来源：气象北京）
端午假期期间，在降雨的影响下，气温将出现小幅波动，16-17日最高气温将维持在30℃以上，18日气温下滑，最高气温降至26℃。同时，早晚较为凉快，最低气温20-22℃。
气象专家提醒，端午假期期间，公众外出需携带好雨具，同时注意防雷电、防风雹，避免去地质灾害风险等级高的山区，远离河道、低洼地带。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这一重磅制度正式出台 事关你的养老金
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 库克：在乔布斯眼中见火花 不竞选总统
- 【 教育 】 广东理综泄题：基本不符合高考泄题特...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有