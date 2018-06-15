原标题：北京雷阵雨贯穿端午假期 外出注意防范强对流天气

中国天气网讯 明天（16日）将开启端午小长假，但北京这个假期将是雷阵雨频繁，从明天夜间开始，北京大部地区将有雷阵雨。端午节当天或将有小到中雨，最高气温降至26℃左右，公众外出需注意防范。

本周前期，在经历了频繁的雷阵雨后，从昨天开始，北京雨水逐渐停歇，今天将以多云间晴天气为主。北京市气象台预计，今天白天多云间晴，早晨有轻雾，山区有雷阵雨，北转南风2、3间4级，最高气温32℃；夜间多云，南转北风1、2级，最低气温20℃。

明天开始将迎来端午假期，但北京的雨水没有休息，将继续“上岗”。预计16日夜间到18日夜间全市大部分地区都有雷阵雨，18日前后降雨可达中雨量级，降雨时局地可能伴有短时强降水、雷暴大风和冰雹等强对流天气。

北京端午假期天气预报。（图片来源：气象北京）

端午假期期间，在降雨的影响下，气温将出现小幅波动，16-17日最高气温将维持在30℃以上，18日气温下滑，最高气温降至26℃。同时，早晚较为凉快，最低气温20-22℃。

气象专家提醒，端午假期期间，公众外出需携带好雨具，同时注意防雷电、防风雹，避免去地质灾害风险等级高的山区，远离河道、低洼地带。

责任编辑：张玉