海南等地有较强降水 东北地区多雷雨局地有强对流

原标题：海南等地将有较强降水 东北地区多雷雨局地有强对流

中新网6月15日电 据中央气象台网站消息，预计15日，海南岛、南海北部、台湾岛等地的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨。未来一周，东北地区等地多阵雨和雷阵雨，局部地区有冰雹和雷暴大风等强对流天气。

预计未来三天，东北地区大部、内蒙古东部和河套地区、华北北部等地多雷雨天气，局地有大雨或暴雨，上述部分地区并伴有短时强降水（小时雨强20~40毫米，局地50毫米以上）、局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

昨日，黑龙江中南部、吉林西部、辽宁东部、河北东北部、山东半岛等地出现中到大雨，黑龙江哈尔滨和绥化、辽宁丹东和朝阳、山东烟台等局地暴雨；河北北部、江苏中部等局地出现冰雹或7~8级雷暴大风天气。

另外，海南岛北部、台湾岛南部及云南中部等地出现暴雨，海南临高、澄迈和台湾屏东、高雄大暴雨（100~198毫米），上述局地最大小时降水量50~70毫米。

未来三天具体预报

6月15日08时至16日08时，海南岛、台湾岛、西藏东部、川西高原、云南东部和南部、新疆北部、内蒙古东部、黑龙江西部等地有中到大雨，海南岛、台湾岛、西藏东南部、黑龙江西部内蒙古东部局地有暴雨（50~90毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。新疆北部、内蒙古中部、东北地区等地的部分地区有4-6级风，新疆西部山口风力有7-8级。东海南部、台湾海峡、南海东北部将有7~8级、阵风9级大风。

全国降水量预报图（6月15日08时-16日08时）

6月16日08时至17日08时，内蒙古河套地区、黑龙江北部、西藏东南部、四川盆地中部、云南西北部和南部、广西南部、广东东部沿海、福建东南部、海南岛以及台湾岛中南部等地有中到大雨，其中，西藏东南部、云南西北部和东南部、福建东南部沿海等地局地有暴雨或大暴雨（100~120毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

全国降水量预报图（6月16日08时-17日08时）

6月17日08时至18日08时，内蒙古河套地区、山西北部、陕西北部和南部、四川盆地东部、重庆、湖北西部、贵州西北部、云南南部、广西南部沿海、广东雷州半岛和东南部、福建中东部、浙江东南部、海南岛及台湾岛等地有中到大雨，其中，四川盆地东北部、广东东南部沿海、福建东北部沿海等地局地有暴雨或大暴雨（100~120毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

全国降水量预报图（6月17日08时-18日08时）

责任编辑：张玉