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2艘外籍油轮在台湾高雄外海搁浅 32名船员全获救

2艘外籍油轮在台湾高雄外海搁浅 32名船员全获救
2018年06月15日 09:37 中国新闻网
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　　原标题：2艘外籍油轮在台湾高雄外海搁浅 32名船员全获救

　　中新网6月15日电 据台湾“中央社”报道，14日晚，2艘外籍油轮在台湾高雄外海搁浅，抢救人员冒着强风巨浪连夜救援，32名船员今日凌晨全部获救，其中1人手掌遭割伤无大碍，将由台湾地区有关部门与船务代理商协助处理后续事宜。

　　据悉，受到热带性低气压旺盛影响，高雄外海14日晚起海象恶劣，台湾“海巡署”南部分署接获求救讯号，分别在凤鼻头渔港及中坑门出水口前方0.2海里处，发生SHINE LUCK油轮（巴拿马籍、3274吨）和WINNER 19油轮（斐济籍、1597吨）意外搁浅。

　　海巡队员与消防人员先以绳梯将WINNER 19油轮船上14名船员顺利救上岸，SHINE LUCK油轮因距岸太远，一度寻求直升机协助吊挂救援，但受限于气候及视线不佳作罢，其中1人跳海游上岸，尚有17名船员待援。

　　海巡队先将15名获救船员安置在“海巡署”凤鼻头安检所，获救船员纷纷向家人报平安。

　　虽没有紧急危险，海巡队员与消防人员仍冒着风雨设法抢救SHINE LUCK油轮上的17名船员， 并获得当地协调找到大型悬挂式吊车到场协助，将油轮上待援17名船员，于清晨以铁笼吊挂上岸。

　　“海巡署”南部分署表示，这2艘油轮疑因海浪太大流锚，并快速被推向岸边搁浅，由“海巡署”第七巡防区指挥部成立紧急应变中心，并由第五岸巡队及大林消防分队携带救生装备赶赴现场救援。

　　2艘油轮32名船员全部获救后，先由“移民署”完成有关手续，后续再由船务代理商另行安置。

责任编辑：张玉

高雄油轮船员
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