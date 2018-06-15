原标题：2艘外籍油轮在台湾高雄外海搁浅 32名船员全获救

中新网6月15日电 据台湾“中央社”报道，14日晚，2艘外籍油轮在台湾高雄外海搁浅，抢救人员冒着强风巨浪连夜救援，32名船员今日凌晨全部获救，其中1人手掌遭割伤无大碍，将由台湾地区有关部门与船务代理商协助处理后续事宜。

据悉，受到热带性低气压旺盛影响，高雄外海14日晚起海象恶劣，台湾“海巡署”南部分署接获求救讯号，分别在凤鼻头渔港及中坑门出水口前方0.2海里处，发生SHINE LUCK油轮（巴拿马籍、3274吨）和WINNER 19油轮（斐济籍、1597吨）意外搁浅。

海巡队员与消防人员先以绳梯将WINNER 19油轮船上14名船员顺利救上岸，SHINE LUCK油轮因距岸太远，一度寻求直升机协助吊挂救援，但受限于气候及视线不佳作罢，其中1人跳海游上岸，尚有17名船员待援。

海巡队先将15名获救船员安置在“海巡署”凤鼻头安检所，获救船员纷纷向家人报平安。

虽没有紧急危险，海巡队员与消防人员仍冒着风雨设法抢救SHINE LUCK油轮上的17名船员， 并获得当地协调找到大型悬挂式吊车到场协助，将油轮上待援17名船员，于清晨以铁笼吊挂上岸。

“海巡署”南部分署表示，这2艘油轮疑因海浪太大流锚，并快速被推向岸边搁浅，由“海巡署”第七巡防区指挥部成立紧急应变中心，并由第五岸巡队及大林消防分队携带救生装备赶赴现场救援。

2艘油轮32名船员全部获救后，先由“移民署”完成有关手续，后续再由船务代理商另行安置。

责任编辑：张玉