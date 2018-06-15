12.4万人申报北京首次积分落户 名单四季度公布

原标题：12.4万人申报北京首次积分落户 可落户名单四季度公布

今日零时，北京市首次积分落户申报正式截止。北京市积分落户中心给出数据，12.4万人申报，年度落户分值和拟取得落户资格人员名单预计将于第四季度向社会公布。

据北京青年报记者了解，今年北京市共有124657人的积分落户申请经用人单位审核提交，进入数据核查阶段。6月15日至7月30日，相关部门将对上述人员的积分指标信息进行比对核查。在此期间，请用人单位和申请人耐心等待初核结果。如果申请人有需要后续进行现场审核的积分指标，可在数据核查阶段提前准备好相关材料备查。积分指标初核结果将在7月31日之后公布。届时，用人单位和中请人注意查看市人社局官网“积分落户服务专栏”发布的通知公告。

据悉，按照积分落户管理办法及绀则的有关规定，北京市积分洛户工作实行年度申报，分为申报、核查、复查、公示及落户办理四个阶段。数据核查结束后，将于7月31日至9月4日对部分指标进行现场审核和复查。其中，以配偶自有住所在京投资企业纳税积分的，需现场审核夫妻关系证明、投资企业纳税情况：对合法稳定住所指标自有住所信息、创新创业指标奖项信息、荣誉表彰指标荣誉称号信息的初核结果有异议的，可提出一次复查申请。

北京市积分落户服务中心明确，年度落户分值和拟取得落户资格人员名单预计将于第四季度向社会公布。（北青报记者 解丽）

责任编辑：张义凌