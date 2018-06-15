截至5月底全国法院公布失信被执行人1089万人次

原标题：截至5月底全国法院累计公布失信被执行人1089万人次

中新网6月15日电 国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮今日介绍，截至5月底，全国法院累计公布失信被执行人1089万人次。对这部分失信被执行人，相关部门采取了联合惩戒措施，累计限制购买飞机票1160万人次，限制购买高铁动车票441万人次。

国家发展改革委今日召开定时定主题新闻发布会，就宏观经济运行情况回答记者提问。

关于社会信用体系建设情况，孟玮介绍了联合奖惩机制的最新进展。

一是在“信用中国”网站公示首批限制乘坐火车飞机严重违法失信者的名单。这批名单包括税务、证券期货、民航、铁路等领域的严重违法失信行为人，共169人，将在一定期限内被禁止乘坐火车和飞机。这是发改委、铁路总公司、民航局等多部门联合印发实施有关信用惩戒文件后，发布的首批名单。

今后，将在每月第一个工作日，通过“信用中国”网站公布限制人员名单信息，并公示7个工作日。公示期内，被公示人可向有关部门提出异议；公示期满，被公示人未提出异议或提出异议经审查未予支持的，将按照公示名单实施惩戒措施。

二是联合奖惩备忘录覆盖领域进一步扩大。新近印发《关于对旅游领域严重失信相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》，对存在严重失信行为的旅行社、景区，以及为旅游者提供交通、住宿、餐饮、购物、娱乐等服务的经营者及其从业人员，实施36条联合惩戒措施。截至目前，已累计签署联合奖惩备忘录37个。

三是联合惩戒效果不断显现。在法院执行领域，截至5月底，全国法院累计公布失信被执行人1089万人次。对这部分失信被执行人，相关部门采取了联合惩戒措施，累计限制购买飞机票1160万人次，限制购买高铁动车票441万人次，限制担任企业负责人、董事、监事和高级管理人员26.5万人次，254万失信被执行人慑于信用惩戒，主动履行义务。

在税收征管领域，截至5月底，各级税务机关累计公布税收违法“黑名单”案件9341件，向相关部门推送联合惩戒信息10.4万户次，共限制6872户取得政府供应土地，限制6936户参与政府采购，限制6869户获得政府性资金支持，共有1170户“黑名单”当事人因主动缴清税款、滞纳金和罚款后，从“黑名单”中撤出。在电子商务领域，截至目前，共发布三批电子商务领域失信“黑名单”，共计987家企业，并通过全国信用信息共享平台推送至地方开展专项治理工作。

此外，在多个领域更新发布了红黑名单。截至5月底，海关高级认证企业3107家，海关失信企业5006家；安全生产领域“黑名单”新增42家生产经营单位。

责任编辑：张玉