新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

争夺“军情局长”人事主导权？台防务部门回应

争夺“军情局长”人事主导权？台防务部门回应
2018年06月15日 10:37 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：争夺“军情局长”人事主导权？台防务部门回应

　　中新网6月15日电 据台湾“中央社”报道，此前有媒体称，台“军情局长”届龄退役，台湾安全部门与防务部门争人事主导权，台防务部门14日回应，报道的相关人事案与事实不符，呼吁不要针对重要军职人事调整自行臆测、报道，影响外界视听。

　　台防务部门14日晚间以新闻稿回应，台军各项人事调整均依据“陆海空军军官士官任职条例暨其施行细则”及“重要军职候选调任作业规定”，综合考虑职务任期、任务等因素，秉持公平、公正原则，依程序召开人评会议，由委员共同评议后推荐。

　　台防务部门强调，媒体报道的相关人事案与事实不符，呼吁媒体勿对台军重要军职人事调整自行臆测、报道，影响外界视听。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区