原标题：争夺“军情局长”人事主导权？台防务部门回应
中新网6月15日电 据台湾“中央社”报道，此前有媒体称，台“军情局长”届龄退役，台湾安全部门与防务部门争人事主导权，台防务部门14日回应，报道的相关人事案与事实不符，呼吁不要针对重要军职人事调整自行臆测、报道，影响外界视听。
台防务部门14日晚间以新闻稿回应，台军各项人事调整均依据“陆海空军军官士官任职条例暨其施行细则”及“重要军职候选调任作业规定”，综合考虑职务任期、任务等因素，秉持公平、公正原则，依程序召开人评会议，由委员共同评议后推荐。
台防务部门强调，媒体报道的相关人事案与事实不符，呼吁媒体勿对台军重要军职人事调整自行臆测、报道，影响外界视听。
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