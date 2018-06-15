国家税务总局山东省税务局挂牌成立(图)

原标题：山东省地税局驻地变身国家税务总局山东省税务局济大路办公区

山东省地税局已经摘牌，新挂上的牌子名称是“国家税务总局山东省税务局济大路办公区”。 澎湃新闻记者 张家然 摄

6月15日上午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）在山东省地税局驻地发现，位于济南市济大路5号的山东省地税局已经摘牌，新挂上的牌子名称是“国家税务总局山东省税务局济大路办公区”。

与此同时，澎湃新闻在山东省国家税务局驻地发现，国家税务总局山东省税务局已经挂牌成立。

这意味着，新组建的国家税务总局山东省税务局有两个办公区。但是，截至目前，官方尚未披露国家税务总局山东省税务局下属处室在两个办公区的分布情况。

今年3月，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》提出，将省级和省级以下国税地税机构合并，具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后，实行以国家税务总局为主与省（自治区、直辖市）政府双重领导管理体制。

6月，国家税务总局召开了全国税务系统机构改革动员部署视频会议，国家税务总局党组书记、局长王军在讲话中透露，国税地税征管体制改革涉及省、市、县、乡4级税务机构，“目前正进入‘先把省局改革做稳妥再扎实推进市局、县局改革’的具体实施操作阶段。”

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责任编辑：张玉