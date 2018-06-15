国家税务总局总会计师王陆进已任税务总局副局长

原标题：国家税务总局总会计师王陆进已担任税务总局党组成员、副局长

王陆进。中国网 资料图

国家税务总局官方渠道近日披露，原任国家税务总局总会计师的王陆进已在今年6月担任国家税务总局党组成员、副局长。

据国家税务总局官网消息，6月15日上午，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌。其中，国家税务总局党组书记、局长王军和北京市委副书记、市长陈吉宁共同为国家税务总局北京市税务局揭牌，国家税务总局党组成员、副局长于春生、汪康、孙瑞标、任荣发、王陆进，总审计师刘丽坚分别出席了有关省市新税务局挂牌仪式。

上述消息披露了王陆进履新的信息。此前，王陆进在今年6月初还以税务总局总会计师职务亮相。

王陆进出生于1968年10月，江苏丹阳人，1990年7月参加工作，1995年5月加入中国共产党，厦门大学财政学专业博士研究生毕业，经济学博士。

官方简历显示，王陆进1990年至1992年在中南财经大学任教，1992年至1995年在厦门大学攻读博士，1995年至2000年先后任国家税务总局政策法规司综合处干部、主任科员、稽查局综合处主任科员、副处长、办公厅综合调研处副处长，2000年6月任国家税务总局办公厅综合调研处处长，2004年3月任国家税务总局办公厅副主任（副司长级，其间：2007年1月至2009年1月在安徽省国家税务局挂职任副局长、党组成员），2013年12月任国家税务总局办公厅主任（司长级），2016年1月任国家税务总局总会计师。

责任编辑：张申