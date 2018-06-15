新税务机构挂牌后税收业务如何衔接?税务总局解读

原标题：新税务机构挂牌后税收业务如何衔接？国家税务总局解读

中新网6月15日电 国家税务总局今日发布《关于税务机构改革有关事项的公告》。新税务机构挂牌后，税务行政执法主体如何变化？税收业务如何衔接？国家税务总局对诸多问题进行解读。

一、《国家税务总局关于税务机构改革有关事项的公告》（以下简称《公告》）出台的背景是什么？

根据党中央、国务院关于国税地税征管体制改革方案，目前税务机构改革正在紧锣密鼓地向前推进。按照工作部署，省、市、县新税务机构将依次完成挂牌工作。为了保障机构改革平稳有序开展，税务总局制发《公告》，明确了改革中涉及的有关事项。

二、制发《公告》时有哪些考虑？

为了保障机构改革平稳有序开展，让改革成果尽早惠及所有纳税人，进一步深化税收领域“放管服”改革，提升纳税人改革获得感，我们基于尽量减少对纳税人影响，促进纳税人办税体验的不断提升，保证征纳双方权利义务的延续性与确定性的角度考虑，制发了《公告》。

三、《公告》的生效日期以及适用对象？

根据国税地税征管体制改革工作部署，省、市、县三级新税务机构将分级挂牌。《公告》是对新税务机构挂牌后的有关事项的明确，每一级新税务机构挂牌后即适用《公告》。如，省税务机关挂牌后，新的省税务机构就要按照《公告》规定执行，此时市、县税务机关尚未挂牌，因而暂不适用《公告》。市、县税务机关挂牌时，适用规则类推。

四、新税务机构挂牌后，税务行政执法主体如何变化？

新税务机构挂牌即意味着税收执法主体发生改变。《公告》明确挂牌后要以新税务机构名称开展工作，具体体现在两个方面：一是新税务机构要启用新的行政、业务印章，原国税、地税机关的行政、业务印章停止使用；二是新税务机构涉及的相关证书、文书、表单等要启用新的名称、局轨、字轨和编号。

五、新税务机构挂牌后税收业务如何衔接？

新税务机构挂牌后，将承继原国税、地税机关税费征管的职责和相关工作。具体体现在三个方面：

（一）原国税、地税机关已作出的行政决定、出具的执法文书以及签订的各类协议继续有效。以委托代征工作为例，县国税、地税机关与代征单位签订的委托代征协议，在县新税务机构挂牌后该协议仍处于有效期的，则该委托代征协议可以依法继续有效。

（二）原国税、地税机关已受理但尚未办结的事项，由新税务机构继续办理。以延期缴纳税款业务为例，省国税或地税机关在挂牌前受理了纳税人延期缴纳税款申请的，挂牌后，由新的省税务机构为纳税人继续办理。

（三）纳税人、扣缴义务人以及其他行政相对人已取得的相关税务证件、资格、证明继续有效。

六、新税务机构如何为纳税人办理税收业务？

挂牌后，原国税、地税的金税三期核心征管子系统仍需要并行一段时间，为确保相关涉税事项能够有序运转，《公告》明确，新税务机构对税费征收、行政许可、减免退税、税务检查、行政处罚、投诉举报、争议处理、信息公开等涉税事项，在新的规定发布施行前，暂按原规定办理，但统一以新机构名称对外开展工作。

七、对新税务机构的行政行为不服的，如何申请行政复议？

行政相对人等对新税务机构的具体行政行为不服申请行政复议的，依法向其上一级税务机关提出行政复议申请。

八、如何理解“相同资料只需提供一套”“同一事项只需申请一次”？

新税务机构对税费征收等事项暂按原规定办理，纳税人办理原国税、地税同一税收业务事项，如财务会计制度及核算软件备案、合并分立情况报告等，可能出现重复报送、多头办理的问题。为解决该问题，《公告》明确，纳税人在新税务机构办理涉税事宜时，相同资料只需提供一套，同一涉税事项只需申请一次。

九、纳税人领用的发票和在用税控设备在挂牌后能否继续使用？

新税务机构挂牌后会启用新的发票监制章。挂牌前各省国税机关已监制的发票，如通用机打发票、通用手工发票、通用定额发票、增值税电子普通发票等，在2018年12月31日前可以继续使用。纳税人在用税控设备可以延续使用，不需要重新购买。

十、税务机关已印制的税收票证在挂牌后能否继续使用？

新税务机构挂牌后会启用新的税收票证式样。挂牌前已由各省税务机关统一印制的税收票证在2018年12月31日前可以继续使用。需要说明的，税务总局统一印制的税收票证不存在挂牌前后变化的问题，因此《公告》明确，由税务总局统一印制的税收票证，在2018年12月31日后仍然继续使用。

十一、税务机关已制发的税务检查证件在挂牌后能否继续使用？

新税务机构挂牌后会启用新的税务检查证件。原各省国税、地税机关制发的尚在有效期内的税务检查证件，在2018年12月31日前可以继续使用。

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责任编辑：张玉