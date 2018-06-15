我国诞生首支城市蛙人专业队伍 首批78人获颁证书

原标题：我国诞生首支“城市蛙人”专业队伍

新华社上海6月15日电（记者林红梅）我国“市政工程潜水”首次创立了安全自律管理体系，按照新体系培训的78名市政工程潜水员，15日在此间获得了中国首批颁发的市政工程潜水员证书，诞生了我国首支“城市蛙人”专业队伍。

这是记者从中国潜水打捞行业协会15日在此间举行的“市政工程潜水及水下安全作业行业自律管理体系建设启动仪式”上获悉的。市政工程潜水员从事城市地下管网的维护作业，被称为“城市蛙人”。

中国潜水打捞行业协会在启动仪式上颁布了《潜水自律管理办法》《潜水服务能力与信用评估自律管理办法》《市政工程潜水安全自律管理建设五年规划》《市政工程潜水人员培训要求》和《市政潜水员培训机构评估要求》。

中国潜水打捞行业协会荣誉理事长宋家慧在此间介绍，自律管理体系是中国潜水打捞行业协会专家委员会与上海市排水行业协会、上海交大海科院共同组织各方专家学者首创而成。

我国城市地下密布着供水、排污等管道，统计显示，全国地下管道总长度超过170万公里，这些地下管网是城市的“生命线”。中国城镇供水排水协会排水专业委员会主任杨向平在此间告诉记者，市政工程潜水人员在地下狭小空间或有毒污染空间进行作业，承担着维护城市生命线安全运行的重任。但我国在此方面一直缺少国家标准和规范，缺乏具有专业技能的队伍。

宋家慧表示，中国潜水打捞行业协会已建立了市政工程潜水培训架构，编纂了中国市政工程潜水培训教材。上海交大海科院组建了专业教员团队，制定了专业培训方案。今后将通过对市政工程潜水从业人员进行专业培训，建立起一支专业队伍，引导推进行业安全发展。

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