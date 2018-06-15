台湾台中市一食品行发生瓦斯爆炸 3人受伤未脱险

原标题：台湾台中市一食品行发生瓦斯爆炸 3人受伤尚未脱险

消防员到场灭火，并协助疏散居民。图片来源：台湾《联合报》 台中市消防局提供

中新网6月15日电 据台湾《联合报》报道，台湾台中市东区建新街传统市场内的炸鸡食品加工行在今日清晨5时许，疑似发生桶装瓦斯爆炸，并引发火灾。消防员现场灭火，并协助3名伤者送医、疏散附近居民，伤者3人都有30%到51%二度烧烫伤，尚未脱离险境。

台湾“中国医药大学”附设医院说明，43岁官姓男子、41岁巫姓男子全身51%二度灼伤，其中一人背部、头部撕裂伤，2人都已送进院内烧烫伤中心接受治疗中，尚未脱离险境。

台湾中山医学大学附设医院表示，40岁李姓男子背部、双上肢、后颈部有30%二度烧烫伤，也已送进分送进院内烧烫伤中心接受治疗中，尚未脱离险境。

台中市消防局说明，今日清晨5时25分接到报警，东区建新街传统市场内的炸鸡食品加工行，发生瓦斯爆炸，消防员到场后发现，爆炸地点炸鸡食品加工行，是一栋3楼建筑物，1楼起火，疑似桶装瓦斯爆炸，现场满目疮痍，火势在清晨5时40分扑灭，详细的起火原因有待后续调查。

责任编辑：桂强