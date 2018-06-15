台湾台中市一食品行发生瓦斯爆炸 3人受伤未脱险

原标题：台湾台中市一食品行发生瓦斯爆炸 3人受伤尚未脱险
消防员到场灭火，并协助疏散居民。图片来源：台湾《联合报》 台中市消防局提供
中新网6月15日电 据台湾《联合报》报道，台湾台中市东区建新街传统市场内的炸鸡食品加工行在今日清晨5时许，疑似发生桶装瓦斯爆炸，并引发火灾。消防员现场灭火，并协助3名伤者送医、疏散附近居民，伤者3人都有30%到51%二度烧烫伤，尚未脱离险境。
台湾“中国医药大学”附设医院说明，43岁官姓男子、41岁巫姓男子全身51%二度灼伤，其中一人背部、头部撕裂伤，2人都已送进院内烧烫伤中心接受治疗中，尚未脱离险境。
台湾中山医学大学附设医院表示，40岁李姓男子背部、双上肢、后颈部有30%二度烧烫伤，也已送进分送进院内烧烫伤中心接受治疗中，尚未脱离险境。
台中市消防局说明，今日清晨5时25分接到报警，东区建新街传统市场内的炸鸡食品加工行，发生瓦斯爆炸，消防员到场后发现，爆炸地点炸鸡食品加工行，是一栋3楼建筑物，1楼起火，疑似桶装瓦斯爆炸，现场满目疮痍，火势在清晨5时40分扑灭，详细的起火原因有待后续调查。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中美贸易战：美若制裁谈判成果全无效
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 “高考满分/零分作文”为什么总有人信
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有