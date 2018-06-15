国家税务总局广东省税务局挂牌。东省税务局供图

中新网广州6月15日电 (记者 郭军)15日上午，国家税务总局广东省税务局挂牌仪式在广州举行，标志着原广东省国家税务局、原广东省地方税务局正式合并。

国家税务总局党组成员、副局长汪康，广东省委常委、常务副省长林少春出席挂牌仪式。

汪康在挂牌仪式上指出，省级新税务机构挂牌是国税地税征管体制改革的第一个实质性步骤、标志性动作。他表示，广东是中国改革开放的排头兵、先行地和实试验区。要以此为契机，进一步锐意进取，改革创新，更好地服务纳税人和缴费人，更好地服务国家和地方经济社会发展，充分展现新税务机构的新作为、新风采，充分展现新时代广东开拓奋进的新成就、新辉煌。

林少春指出，自1994年分税制实施以来，广东省税务系统为广东经济社会发展作出了重要贡献。新成立的国家税务总局广东省税务局要以此次机构合并为契机，进一步深化税务“放管服”改革，下大力气破解纳税人办税“痛点”“堵点”问题，持续优化广东省税收营商环境，使纳税人有实实在在的获得感。

按照改革方案，国家税务总局广东省税务局将承担所辖区域内各项税收、社保费和非税收入征管等职责，承继原广东省国家税务局、原广东省地方税务局税费征管的权利义务。省级税务新机构成立后，广东省内各市、县新税务机构也将逐步分级挂牌。

国家税务总局广东省税务局有关负责人表示，国家税务总局广东省税务局正式挂牌，标志着广东税收工作进入了一个全新的发展阶段；将对标税收管理和服务的一流标准，敢闯敢试敢为人先，打造税务机构改革的“广东样板”。(完)