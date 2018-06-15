原标题：卢自强任国家税务总局河北省税务局联合党委书记、局长

卢自强 资料图

6月15日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从权威渠道获悉，原河北省国家税务局党组书记、局长卢自强已出任新组建的国家税务总局河北省税务局联合党委书记、局长。

公开简历显示，现年55岁的卢自强（1963.10）是重庆市人，1985年7月加入中国共产党，硕士研究生学历。

卢自强参加工作后长期在税务系统工作，曾任重庆市税务局市中区分局专管员、科员、稽查队副队长，市税务局税政一处副主任科员，市税务局稽查大队副大队长等职。1994年起分税制正式实施，重庆市国家税务局成立，卢自强出任重庆市国家税务局稽查局副局长，后历任重庆市大渡口区国家税务局党组副书记、副局长，区国家税务局党组书记、局长，市国家税务局办公室主任，市国家税务局党组成员、总会计师，市国家税务局党组成员、副局长等职。

2015年5月，卢自强调任贵州省国家税务局党组书记、局长，并于2017年7月转任河北省国家税务局党组书记、局长至今。此外，卢自强目前还是河北省第十三届人民代表大会代表，河北省第十三届人民代表大会财政经济委员会委员。

6月15日上午，按照党中央、国务院统一部署，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市的国税局、地税局正式宣告合并，36个省级新税务机构统一挂牌。

其中，位于河北省石家庄市平安南大街35号的河北省国家税务局大楼以及位于河北省石家庄市平安南大街32号的河北省地方税务局大楼门前已同时更换新牌匾——国家税务总局河北省税务局正式挂牌亮相。

责任编辑：余鹏飞