不再渲染中国威胁论 这国参议院吁赶紧入一带一路

原标题：锐参考| 不再渲染“中国威胁论”！这个国家的参议院呼吁赶紧加入“一带一路”

参考消息网6月15日报道（文/韩冰 应强）法国参议院6月12日发布该机构关于“一带一路”倡议的首份研究报告，强调应立足于中国已是经济和军事大国的事实来客观看待这一倡议。报告着重关注“一带一路”海外实施情况、对国际规则影响以及向高新领域拓展等三方面动向，并就法国如何应对“一带一路”提出四类具体建议。

未渲染“中国威胁论”

这份报告题为《对法国而言，“一带一路”是简单的经济标签还是新的世界秩序？》。报告由法国参议院外交、国防和军队事务委员会副主席阿利扎尔和参议院欧洲事务委员会秘书茹尔达等人牵头撰写。正文主要分三个部分：介绍“一带一路”的成功现状、展望“一带一路”的前景以及指出“一带一路”的模糊存疑之处。记者通读全文发现，每一个部分的结构基本都是先陈列事实，然后提出应对建议，虽然报告宗旨是立足于为法国服务，但整体上较为注重客观严谨，未渲染“中国威胁论”等偏见。

阿利扎尔12日在该报告的发布会上接受《参考消息》记者采访时说，这一报告旨在让法国社会全面客观地了解“一带一路”，然后设法把握其中的机遇，防范风险。他说，应该“既不天真幼稚、也不咄咄逼人”地看待包括“一带一路”倡议在内的中国政策，中国的经济和军事实力决定中国会采取和大国地位相匹配的政策。

关注相关三个动向

报告着重关注“一带一路”在三个方面的动向：

第一，在国际范围内的实施情况。报告列举了巴基斯坦、吉布提、俄罗斯等国家的案例，认为“一带一路”倡议是中国提出的一个“有力的叙事”，在中国较大的投融资能力辅助下，中国提出的基础设施建设先行的发展模式对很多落后国家很具吸引力。

第二，对于国际规则的影响。报告认为，“一带一路”规模庞大，势必影响到涵盖商法、国际法、海洋法、刑法等多领域的法律和司法程序的制定，从现实看，中国近年来已创建解决“一带一路”商事纠纷的地区中心。对此，报告提出两个担忧：一是中国可能像美国一样发展出境外管辖的法律，给国际法律规则带来多重影响；二是“一带一路”对法律领域带来的影响会否导致法国的法律体系在法语地区，尤其是法语非洲国家影响力下降。

第三，从基建向航天、数字等领域拓展。报告注意到，随着中国经济发展，“一带一路”也不再局限于公路、港口等基础设施的建造，而是向航天、数字等高新技术领域拓展，形成了“航天‘一带一路’、数字‘一带一路’”，这客观上加剧了法国面临的竞争。

呼吁扮演“引擎”角色

报告在正文首页就呼吁，法国应在“一带一路”建设中扮演“引擎”角色，并在中欧关系发展中发挥引擎作用。接下来，该报告提出多项值得关注的具体建议，这些建议大致可分为借鉴经验、主导规则、增强实力、把握机遇等四类。

——借鉴“一带一路”成功经验：比如，受“一带一路”在巴基斯坦、吉布提取得多项进展的启示，建议法国也应加强在这些国家的存在和投资，“法国应该在充分评估安全风险的基础上，在巴基斯坦发挥自己的优势，以实现可盈利的和安全的投资。”“法国应该在物流、交通和金融等领域建立培训吉布提年轻人的项目”。

——涉及“一带一路”框架下的规则主导权：比如，报告提出，要鼓励在“一带一路”框架下，使用法国的法律概念；注重通过三方合作的方式推动中国在“一带一路”框架下的相关项目能够考虑当地人的需求，将这些项目纳入当地的法律轨道；鼓励中国考虑环境影响；为中国加入“巴黎俱乐部”提供便利，以使得“一带一路”国家的负债率符合经济合作与发展组织的标准；推动中国的开发银行和法国发展署合作，使得中国公共援助符合国际标准等等。

——增强自身实力以应对新挑战：比如，报告提出，“法国作为航天领域的领导者，在航天‘一带一路’的国家政策和共同政策的制订中应扮演引擎作用；欧盟应加强支持欧盟成员国增加航天方面的预算，改善欧盟的航天治理”；针对波兰的罗兹和德国的杜伊斯堡目前在欧洲铁路网中占据中心地位从而在中欧铁路发展中受益较大的情况，提出要加快建设法国里昂和意大利都灵之间的高速铁路，以增强法国铁路网和欧洲铁路网的互联互通。

——加快融入以把握“一带一路”机遇：报告说，法国总统马克龙今年1月访华期间曾提出制定法中“一带一路”框架下的合作图，法国政府应鼓励企业和国内各地区参与和落实这一路线图，并鼓励更多的法国学生前往中国，以更好地了解中国文化和市场。

此外，该报告还强调，对于“一带一路”的经济、环境和地缘政治效应，应该由独立经济学家、独立机构进行评估；在参与“一带一路”建设的同时，法国还应注意自身在印度-太平洋地区外交政策的独立性，和日本、澳大利亚以及印度着重在海事领域加强合作。

分析人士认为，自2013年“一带一路”倡议提出以来，法国虽然在政府层面表态较为积极，但在落实方面整体处于行动较缓、具体项目开展较少的状况，法国社会对于“一带一路”的关注程度也有待提高。法国参议院此次公布的报告有利于推动法国决策层和民众更清晰地认识和了解“一带一路”，不足的是，在如何开拓合作方面尚未打破“有好感但执行力不足”的瓶颈。

责任编辑：桂强