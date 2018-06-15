发改委:拓宽技能人才新型职业农民等群体增收渠道

原标题：发展改革委：五方面措施深化收入分配制度改革

新华社北京6月15日电（记者陈炜伟、安蓓）发展改革委新闻发言人孟玮15日介绍，目前我国城乡居民增收的基础还不够稳固，收入差距拉大的风险仍然存在。在建设体现效率、促进公平的收入分配体系的进程中，要更加注重保障和改善民生，在扩大中等收入群体、增加低收入者收入上持续发力。

孟玮在发展改革委当天举行的新闻发布会上说，深化收入分配制度改革，今年要重点抓好五方面工作：

一是抓重点群体。着力拓宽技能人才、科研人员、企业经营管理者、新型职业农民等多个群体增收渠道。包括建立技能人才职业资格、职业技能等级与相应职称比照认定制度；赋予创新团队和领军人才更大的人财物支配权和技术路线决策权；完善中央企业经营管理人员股权激励办法。

二是抓试点探索。深化城乡居民增收综合配套政策试点、专项激励计划和收入监测试点，开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点、中央企业职业经理人薪酬制度改革试点，扩大公立医院薪酬制度改革试点范围，为收入分配体系建设积累可复制可推广的经验做法。

三是抓再分配调节。重点是建立健全四项保障制度，即：建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，完善失业保险关系转续制度，建立健全低保标准动态调整机制，研究规范医疗救助对象认定标准。

四是抓公共服务。制定基本公共服务标准体系指导意见，建立健全基本公共服务综合评估指标体系。教育公平方面，为农村和边远贫困地区培养补充合格的幼儿园教师，加快推进贫困地区薄弱学校改造。促进就业方面，切实做好高校毕业生、去产能职工等重点群体就业工作。

五是抓数据监测。加强中等收入群体及技能人才和新型职业农民等重点群体的收入监测。研究建立收入分配政策综合评估体系。汇总统计中央和省级政务部门信息资源，启动个人收入和财产信息系统建设。

责任编辑：桂强