北京整治房地产经纪:“涉黑涉恶”将移送公安机关

原标题：北京开展房地产经纪机构专项整治
新华社北京6月15日电（记者阳娜）记者15日从北京市工商局了解到，为促进房屋租赁市场健康发展，严厉打击房地产经纪机构违法经营行为，北京市工商局联合北京市住建委从即日起开展为期半年的房地产经纪机构专项整治工作。
据介绍，依据前期掌握的情况、大数据筛查，北京市工商局、北京市住建委将对房地产经纪机构集中的重点区域、重点小区周边开展全面排查，对投诉举报较多、涉嫌异地经营等较高风险的企业开展重点检查。
北京市工商局相关负责人表示，此次整治中，将严厉打击无照经营、异地经营、未备案从事经纪业务和违法群租等行为。对发现拖延支付客户租金、押金，发布含有升学承诺内容的虚假违法房地产广告等问题的，将及时立案查处。对于“涉黑涉恶”的，将移送公安机关。
该负责人还指出，此次整治，将进一步强化对房地产经纪机构违法案件的主要责任人的任职限制，限制违法企业的扩张行为。对列入经营异常名录满三年、仍未改正的企业，将列入严重违法失信企业名单并向社会公示，其法定代表人、负责人将被依法限制不得担任其他公司法定代表人、负责人。
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