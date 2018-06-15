山西发端午旅游提示：游客遇事不可采取过激行为

原标题：山西发布端午节旅游消费提示：游客遇事不可采取过激行为

端午小长假即将到来，山西旅游发展委员会向广大游客发布旅游消费及出行提示。山西省旅发委供图

中新网太原6月15日电 （刘小红）端午小长假即将到来，山西旅游发展委员会向广大游客发布旅游消费及出行提示称，在旅游过程中发生旅游服务质量问题或旅游纠纷时，游客切不可采取过激行为。

山西省旅发委发布的旅游消费提示称，端午小长假正值夏季，天气炎热，同时近期山西省内又经常出现雷雨天气，游客出游前应注意了解旅游目的地天气状况，做好防暑降温及防雷防雨的相关措施，出游中遇到恶劣天气，要注意必要的自我防护，不要在危险地段停留。

端午小长假来临，游客出游要做好防暑降温及防雷防雨的相关措施，出游中遇到恶劣天气，要注意必要的自我防护，不要在危险地段停留。山西省旅发委供图

另外，游客跟团出游要选择具有资质的旅行社报名，不要参加无资质的相关单位或个人组织的旅游活动。与旅行社要签订书面旅游合同，注意对合同的条款仔细阅读，对于一些容易引发纠纷的事项要在合同中明确约定，避免日后因约定不明确而发生纠纷。游客对于购物和另行付费活动的安排有知情权和选择权。交付团款后，切记索要发票，对于低于正常价格的旅游团要谨慎选择。

据介绍，游客出游网上报名需谨慎，首先确认该网站是否经工商、网监部门登记备案且有备案登记号；其次看网站主页显要位置是否有旅游部门颁发的《旅行社经营许可证》信息；再次看主页上是否有旅行社客服和各地市旅游监管部门的投诉电话；最后要与旅行社签订书面旅游合同或网上合同，并索取正规发票和保留转账记录。

提示显示，游客出游要注意游览途中人身安全，结合自身需求合理购买意外保险。游览地势险要的自然景观时，要留意景区危险地段的警示标志，不要进入景区禁止进入的区域。出游前要认真阅读《中国公民国内旅游文明行为公约》和《中国公民出国（境）旅游文明行为指南》，自觉践行文明旅游，塑造良好旅游形象。

山西省旅发委发布旅游消费提示，游客在旅游过程中发生旅游服务质量问题或旅游纠纷时，游客切不可采取拒绝登车、登船、登机等过激行为，人为扩大事态或纠纷致使旅游活动不能顺利进行。游客要对扩大的损失承担责任。山西省旅发委供图

还有就是游客在旅游过程中发生旅游服务质量问题或旅游纠纷时，游客切不可采取拒绝登车、登船、登机等过激行为，人为扩大事态或纠纷致使旅游活动不能顺利进行。山西省旅发委相关负责人15日告诉记者，游客要对扩大的损失承担责任；完成行程后，游客可通过向旅游质监部门投诉、申请仲裁机构仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式，依法维护自己的权益。

山西省旅发委还公布了山西全省各地旅游投诉电话，其中，山西省旅游投诉举报电话为0351-7731999。

责任编辑：桂强